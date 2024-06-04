Следком проводит проверку по факту гибели подростка от молнии в Нытве

Вечером 3 июня 14-летний мальчик со своим отцом находились на правом берегу Камы вблизи поселка Усть-Нытва Нытвенского городского округа. Во время начавшейся грозы и сильного ливня, они укрылись в среди деревьев, расположенных на берегу. В этот момент в ствол дерева, под которым находился подросток, ударил разряд молнии, отчего последний упал и скончался на месте.