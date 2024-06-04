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Posted 4 июня, 16:43

Published 4 июня, 16:43

Modified 4 июня, 16:44

Updated 4 июня, 16:44

СУ СКР проводит проверку обстоятельств смерти подростка от молнии в Нытве

Следком проводит проверку по факту гибели подростка от молнии в Нытве

4 июня 2024, 16:43
Фото: properm.ru

СУ СКР проводит проверку обстоятельств смерти подростка от молнии в Нытве

Четырнадцатилетний мальчик погиб 3 июня на берегу Камы.

В Нытве следователями территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего. Он погиб 3 июня от удара молнии, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 3 июня 14-летний мальчик со своим отцом находились на правом берегу Камы вблизи поселка Усть-Нытва Нытвенского городского округа. Во время начавшейся грозы и сильного ливня, они укрылись в среди деревьев, расположенных на берегу. В этот момент в ствол дерева, под которым находился подросток, ударил разряд молнии, отчего последний упал и скончался на месте.

Предварительно, смерть несовершеннолетнего наступила в результате воздействия атмосферного электричества.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Нытва
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