Стало известно, кому в Кузбассе готовы платить больше, чем другим

Самым выгодным предложением на начало июня стала вакансия дезинфектора по борьбе с насекомыми и крысами. Работодатель обещает за дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию от 185 тыс. рублей. На втором месте по выгоде находится PHP-программист — за создание и поддержку корпоративных web-приложений и сайтов предлагается зарплата от 180 тыс. рублей ежемесячно. Тройку самых оплачиваемых предложений в регионе замыкает вакансия оператора станков ЧПУ — заработок в месяц от 150 тыс. рублей.