Стало известно, кому в Кузбассе готовы платить больше, чем другим

Posted 4 июня, 05:28
Published 4 июня, 05:28
Modified 4 июня, 05:30
Updated 4 июня, 05:30
Стало известно, кому в Кемеровской области работодатели предлагают наиболее высокую зарплату на начало лета текущего года. Самыми прибыльными стали вакансии из разных сфер, пишет VSE42.Ru со ссылкой на исследовательский центр ресурса «Зарплата.ру».
Самым выгодным предложением на начало июня стала вакансия дезинфектора по борьбе с насекомыми и крысами. Работодатель обещает за дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию от 185 тыс. рублей. На втором месте по выгоде находится PHP-программист — за создание и поддержку корпоративных web-приложений и сайтов предлагается зарплата от 180 тыс. рублей ежемесячно. Тройку самых оплачиваемых предложений в регионе замыкает вакансия оператора станков ЧПУ — заработок в месяц от 150 тыс. рублей.