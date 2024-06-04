Священник высказался о скандале вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе

Сама Ольга Бузова вчера вечером, 3 июня, извинилась перед зрителями в Уфе в своем Telegram-канале. Она сообщила, что всегда несет любовь и добро, и призвала не искать зло там, где его нет. Также певица пояснила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, вход на него платный. «Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — отметила она. По правилам фестиваля, посетить VK Fest дети в возрасте до 12 лет включительно могут только вместе с сопровождающими их взрослыми.