Священник высказался о скандале вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе

Posted 4 июня, 03:42
Published 4 июня, 03:42
Modified 4 июня, 03:45
Updated 4 июня, 03:45
Священник Русской Православной Церкви, автор книг и блогер Павел Островский прокомментировал историю вокруг выступления певицы Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе. Концерт состоялся в День защиты детей, 1 июня, но не был посвящен этому празднику. Мероприятие привлекло внимание пользователей соцсетей, которые посчитали наряд Бузовой слишком откровенным.
Как написал в своем Telegram-канале священник, переполох вокруг артистки является нелепым даже не по той причине, что кто-то из адекватных людей считает это нормальным, а потому что современные российские исполнители в подавляющем большинстве используют пошлость во время своих концертов. Он предложил начать осуждение с певицы Полины Гагариной, которая тоже «в тех же трюселях не так давно пела в Кремле».
«Все это просто кость народу, чтобы он ее погрыз, пока все остается на своих местах. P. S. Да и в принципе, когда 49% мужчин и 38% женщин в стране считают измену в браке нормальной или допустимой, обсуждать после этого трусы певицы на сцене — это уж какое-то совсем белейшее пальто», — считает Островский.
Сама Ольга Бузова вчера вечером, 3 июня, извинилась перед зрителями в Уфе в своем Telegram-канале. Она сообщила, что всегда несет любовь и добро, и призвала не искать зло там, где его нет. Также певица пояснила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, вход на него платный. «Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — отметила она. По правилам фестиваля, посетить VK Fest дети в возрасте до 12 лет включительно могут только вместе с сопровождающими их взрослыми.
Скандал с выступлением Бузовой в Уфе стал набирать обороты после того, как на него обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «В Уфе случилась своя „голая вечеринка“ — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала она. После огласки следователи в Башкирии занялись изучением жалоб людей.