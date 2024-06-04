«Уралкалий» дал старт летней оздоровительной кампании для детей сотрудников

В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. 1 068 детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании «Уральские самоцветы». Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них будет организовано пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, летняя сцена, спортивные площадки, кружки и студии по интересам.