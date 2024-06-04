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Posted 4 июня, 04:35

Published 4 июня, 04:35

Modified 4 июня, 04:37

Updated 4 июня, 04:37

«Уралкалий» дал старт летней оздоровительной кампании для детей сотрудников

«Уралкалий» дал старт летней оздоровительной кампании для детей сотрудников

4 июня 2024, 04:35
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Сотрудники предприятия оплачивают не более 10% от полной стоимости путевки.

В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. 1 068 детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре компании «Уральские самоцветы». Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них будет организовано пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, летняя сцена, спортивные площадки, кружки и студии по интересам.

На побережье Черного моря во Всероссийском детском центре «Смена» (Анапа, Краснодарский край) в течение четырех смен отдохнут 884 подростка в возрасте от 10 до 15 лет. Продолжительность одной смены составит 21 день.

Сотрудники «Уралкалия» оплачивают не более 10% от полной стоимости путевки. Остальные расходы берёт на себя компания в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли Пермского края.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— Одним из приоритетных направлений социальной политики компании остаётся организация полноценного отдыха детей наших сотрудников. На финансирование летней оздоровительной кампании «Уралкалий» направит более 144 млн рублей. После летних каникул впереди у детей учебный год. И наша задача организовать их отдых так, чтобы дети укрепили здоровье и провели каникулы интересно и с пользой.
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