В аэропорту Перми почти на 10 часов задержался рейс до египетского города

Posted 4 июня, 05:01
Published 4 июня, 05:01
Modified 4 июня, 05:03
Updated 4 июня, 05:03
В пермском аэропорту Большое Савино сегодня утром, 4 июня, задержан рейс до египетского Шарм-эль-Шейха. Рейс Uj652 авиакомпании AlMasria Universal Airlines по расписанию должен был вылететь в 3:50, однако теперь расчетное время вылета указано 13:30. Причиной задержки является позднее прибытие самолета.
На рейс зарегистрировано 216 пассажиров, в том числе 47 детей. Сейчас в гостинице находится 41 пассажир, в аэропорту ожидающих нет. Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение федеральных авиационных правил.