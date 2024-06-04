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Posted 4 июня, 05:01

Published 4 июня, 05:01

Modified 4 июня, 05:03

Updated 4 июня, 05:03

В пермском аэропорту утром 4 июня задержался рейс до Шарм-эль-Шейха

В аэропорту Перми почти на 10 часов задержался рейс до египетского города

4 июня 2024, 05:01
Фото: almasriaairlines.com.ru

В пермском аэропорту утром 4 июня задержался рейс до Шарм-эль-Шейха

Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

В пермском аэропорту Большое Савино сегодня утром, 4 июня, задержан рейс до египетского Шарм-эль-Шейха. Рейс Uj652 авиакомпании AlMasria Universal Airlines по расписанию должен был вылететь в 3:50, однако теперь расчетное время вылета указано 13:30. Причиной задержки является позднее прибытие самолета.

Фото: онлайн-табло аэропорта Большое Савино

На рейс зарегистрировано 216 пассажиров, в том числе 47 детей. Сейчас в гостинице находится 41 пассажир, в аэропорту ожидающих нет. Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение федеральных авиационных правил.

#Общество#Аэропорт#Большое савино#Задержка рейса#Египет
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