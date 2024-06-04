В аэропорту Перми почти на 10 часов задержался рейс до египетского города

В пермском аэропорту Большое Савино сегодня утром, 4 июня, задержан рейс до египетского Шарм-эль-Шейха. Рейс Uj652 авиакомпании AlMasria Universal Airlines по расписанию должен был вылететь в 3:50, однако теперь расчетное время вылета указано 13:30. Причиной задержки является позднее прибытие самолета.