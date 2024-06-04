В Чайковском нетрезвый горожанин по телефону заминировал дом

Posted 4 июня, 14:26
Published 4 июня, 14:26
Modified 4 июня, 14:28
Updated 4 июня, 14:28
Чайковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина сообщил о терракте, которого не было, пишет пресс-служба прокуратуры региона.
В декабре 2023 года нетрезвый мужчина позвонил в дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому городскому округу и сообщил о готовящемся взрыве жилого дома. В ходе проверки информация не нашла своего подтверждения.
Виновный ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.
Судом чайковец признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд, с учетом неотбытого срока наказания, приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.