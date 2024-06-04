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Posted 4 июня, 14:26

Published 4 июня, 14:26

Modified 4 июня, 14:28

Updated 4 июня, 14:28

В Чайковском мужчина привлечен к уголовной ответственности за ложное минирование

В Чайковском нетрезвый горожанин по телефону заминировал дом

4 июня 2024, 14:26
Фото: 1MI

В Чайковском мужчина привлечен к уголовной ответственности за ложное минирование

Сейчас у мужчины будет время для размышлений.

Чайковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина сообщил о терракте, которого не было, пишет пресс-служба прокуратуры региона.

В декабре 2023 года нетрезвый мужчина позвонил в дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому городскому округу и сообщил о готовящемся взрыве жилого дома. В ходе проверки информация не нашла своего подтверждения.

Виновный ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

Судом чайковец признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд, с учетом неотбытого срока наказания, приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

#Происшествия#Общество#Суд#Чайковский
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