properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 4 июня, 13:10

Published 4 июня, 13:10

Modified 4 июня, 13:11

Updated 4 июня, 13:11

В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания

В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания

4 июня 2024, 13:10
Фото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в г. Березники
В этом году на эти цели предприятие выделило более 15 млн рублей.

В загородных центрах летом отдохнут 378 детей сотрудников «Азота» в возрасте от 7 до 14 лет. В лагере «Сказка» — 340 детей, в «Дружбе» — 38. В эти центры дети ездят ежегодно. В приоритете на получение путевок семьи, где оба родителя — сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приемные дети, семьи, не приобретавшие путевки на детское оздоровление в течение последних двух лет, дети мобилизованных сотрудников.

Учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. Продолжительность каждой смены традиционно 21 день. Цена путевки для родителей составляет 10% от общей стоимости.

Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“: Филиал „Азот“ ежегодно уделяет особое внимание оздоровлению детей сотрудников предприятия. Лето — пора, когда дети могут отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Организация летнего отдыха — это вклад в их будущую успешную учебу и общее развитие. Насыщенная программа, регулярное питание, спорт и свежий воздух подарят детям много положительных эмоций.

#Новости компаний#Общество
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"