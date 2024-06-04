В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания

Posted 4 июня, 13:10
Published 4 июня, 13:10
Modified 4 июня, 13:11
Updated 4 июня, 13:11
В загородных центрах летом отдохнут 378 детей сотрудников «Азота» в возрасте от 7 до 14 лет. В лагере «Сказка» — 340 детей, в «Дружбе» — 38. В эти центры дети ездят ежегодно. В приоритете на получение путевок семьи, где оба родителя — сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приемные дети, семьи, не приобретавшие путевки на детское оздоровление в течение последних двух лет, дети мобилизованных сотрудников.
Учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала. Продолжительность каждой смены традиционно 21 день. Цена путевки для родителей составляет 10% от общей стоимости.
Ольга Евтина, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“: Филиал „Азот“ ежегодно уделяет особое внимание оздоровлению детей сотрудников предприятия. Лето — пора, когда дети могут отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Организация летнего отдыха — это вклад в их будущую успешную учебу и общее развитие. Насыщенная программа, регулярное питание, спорт и свежий воздух подарят детям много положительных эмоций.