В филиале «Азот» стартовала летняя оздоровительная кампания

В загородных центрах летом отдохнут 378 детей сотрудников «Азота» в возрасте от 7 до 14 лет. В лагере «Сказка» — 340 детей, в «Дружбе» — 38. В эти центры дети ездят ежегодно. В приоритете на получение путевок семьи, где оба родителя — сотрудники предприятия, семьи с тремя детьми до 18 лет и те, где есть приемные дети, семьи, не приобретавшие путевки на детское оздоровление в течение последних двух лет, дети мобилизованных сотрудников.