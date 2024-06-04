В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор

Posted 4 июня, 10:39
Published 4 июня, 10:39
Modified 4 июня, 10:41
Updated 4 июня, 10:41
Сегодня, 4 июня, сильный шквалистый ветер в Перми снес дерево неподалеку от микрорайона Кислотные дачи, а также забор в Мотовилихинском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня сегодня и в течение суток 5 июня местами ожидается сильный ливень, крупный град, а шквалы ветра усилятся до 25 м/с.
Как сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru, информация об обесточивании муниципалитетов в ведомство не поступала.