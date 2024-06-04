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Posted 4 июня, 10:39

Published 4 июня, 10:39

Modified 4 июня, 10:41

Updated 4 июня, 10:41

В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор

В Перми 4 июня шквалистый ветер снес дерево и забор

4 июня 2024, 10:39
Фото: ideogram.ai
Обесточивания муниципалитетов на данный момент не было.

Сегодня, 4 июня, сильный шквалистый ветер в Перми снес дерево неподалеку от микрорайона Кислотные дачи, а также забор в Мотовилихинском районе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня сегодня и в течение суток 5 июня местами ожидается сильный ливень, крупный град, а шквалы ветра усилятся до 25 м/с.

Как сообщило МЧС Прикамья корреспонденту Properm.ru, информация об обесточивании муниципалитетов в ведомство не поступала.

Фото: ЧП Пермь | новости
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#Properm.ru#Заборы#Деревья#Мотовилихинский район#Шквалистый ветер#Обесточивание#МЧС Прикамья#Шквалы ветра
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