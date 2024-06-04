В Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?

Posted 4 июня, 07:16
Published 4 июня, 07:16
Modified 4 июня, 07:18
Updated 4 июня, 07:18
В конце июля — начале августа в Перми начнутся съемки нескольких эпизодов кинокартины о семье последнего российского императора Николая II. В эти выходные краевую столицу посетили представители съемочной группы фильма «Романовы: преданность и предательство». Об этом сообщило издание «КП-Пермь» со ссылкой на главного продюсера проекта Олега Урушева.
В основу сюжета легла книга Сергея Козлова. Фильм начали снимать 23 марта в Тобольске, где семья Романовых находилась в ссылке в течении нескольких месяцев. После этого работа над картиной продолжилась в Санкт-Петербурге — там прошли съемки в реальных интерьерах Александровского дворца в Царском селе.
По словам Урушева, для ощущения подлинности происходящего на экране съемки ведутся на исторических объектах. Поскольку произведение является художественным, то в нем присутствуют и вымышленные персонажи, среди которых ротмистр Орлов. Именно глазами Орлова зрители могут увидеть историю Родины.
В Перми снимут эпизоды с участием Михаила Романова и его женой Натальей Брасовой. Их знакомство произошло в 1907 году на балу в офицерском собрании. Со временем великосветский роман перерос в настоящую страсть. В 1910 году у Михаила и Натальи родился сын. Только через два года Наталье был разрешен развод. Обвенчались влюбленные тайно в Вене.
В 1917 году Николай II решил отречься от престола в пользу Михаила. Однако последний отказался принять престол. После Октябрьской революции Михаил был арестован, а в марте 1918 года его отправили в ссылку в Пермь с личным секретарем. Через три месяца его жена отправила сына в Данию и приехала к мужу в Пермь. Всего супруги провели вместе 10 дней.
Надеясь получить разрешение на выезд обоих за границу, Наталья приехала в Пермь. После расстрела Михаила у его супруги получилось уехать из страны. После объявления большевиками о побеге Романова, Наталья долго не могла поверить в смерть мужа. Съемки кинокартины пройдут в Перми около «Королевских номеров», последнего места жительства великого князя. Так как в столице Прикамья не нашлось старинного колесного парохода, кадры речной поездки будут сняты в Архангельске.
В роли Николая II предстанет Виталий Кищенко, Михаила Романова — Иван Колесников, Александры Федоровны — Ксения Кутепова, Наталья Брасова — Екатерина Гусева, а Григория Распутина — Дмитрий Дюжев. Антон Батырев предстанет в образе ротмистра Орлова.
В настоящий момент в Перми идет кастинг пермских актеров на роли второго плана. Сообщается, что в массовке примут участие местные жители.