В Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?

В 1917 году Николай II решил отречься от престола в пользу Михаила. Однако последний отказался принять престол. После Октябрьской революции Михаил был арестован, а в марте 1918 года его отправили в ссылку в Пермь с личным секретарем. Через три месяца его жена отправила сына в Данию и приехала к мужу в Пермь. Всего супруги провели вместе 10 дней.