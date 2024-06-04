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Posted 4 июня, 07:44

Published 4 июня, 07:44

Modified 4 июня, 07:46

Updated 4 июня, 07:46

Часть улицы Левченко закрыта до 9 июня из-за ремонта теплосети

В Перми с 31 мая закрыт участок Левченко, но сообщили об этом только сейчас

4 июня 2024, 07:44
Фото: Google Maps

Часть улицы Левченко закрыта до 9 июня из-за ремонта теплосети

Новость об ограничении движения опубликована 3 июня.

В Индустриальном районе Перми на несколько дней закрыли проезд по ул. Левченко от ул. Малая до Стахановская. Это связано с ремонтом участка теплосети, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на ПАО «Т Плюс». Интересно, что работы начались еще вечером пятницы, 31 мая, но в мэрии проинформировали пермяков только сегодня. А новость на сайте пермского филиала «Т Плюс» опубликована в понедельник, 3 июня.

Ограничения продлятся до утра воскресенья — 7:00 9 июня. Водителей просят заранее выбирать маршруты поездок. Власти напоминают пермякам, что ремонт теплосетей необходим, чтобы стабильно обеспечить подачу тепла и горячей воды в жилые дома.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»
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#Авто#Коммунальный рай#Пермь#Ограничение движения
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