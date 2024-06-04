В Перми с 31 мая закрыт участок Левченко, но сообщили об этом только сейчас

В Индустриальном районе Перми на несколько дней закрыли проезд по ул. Левченко от ул. Малая до Стахановская. Это связано с ремонтом участка теплосети, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на ПАО «Т Плюс». Интересно, что работы начались еще вечером пятницы, 31 мая, но в мэрии проинформировали пермяков только сегодня. А новость на сайте пермского филиала «Т Плюс» опубликована в понедельник, 3 июня.