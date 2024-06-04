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Posted 4 июня, 05:30

Published 4 июня, 05:30

Modified 4 июня, 05:32

Updated 4 июня, 05:32

В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности

В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности

4 июня 2024, 05:30
Фото: 1MI
Здания признаны непригодными для проживания в 2018 и в 2017 годах.

В Перми с 9:00 31 мая введен режим повышенной готовности для двух многоквартирных домов. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отношении двух домов на ул. Репина, 3, и на ул. Танкистов, 37, после заслушивания докладов глав администраций Орджоникидзевского и Индустриального районов Евгения Карабатова и Алексея Полудницына, а также начальника управления жилищных отношений администрации Перми Натальи Афанасьевой.

На заседании стало известно об ухудшении технического состояния аварийных домов. В ближайшее время жителей домов планируется расселить за счет резервного фонда Перми. Двухэтажный шлакоблочный дом был построен в 1953 году, а признан аварийным — летом 2018 года. В 2023 году при обследовании было обнаружено разрушение части фасада и ухудшение состояния несущих конструкций. Дом на ул. Танкистов, 37, был построен в 1959 году, признан непригодным для проживания в 2017 году.

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