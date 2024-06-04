В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности

Posted 4 июня, 05:30
Published 4 июня, 05:30
Modified 4 июня, 05:32
Updated 4 июня, 05:32
В Перми с 9:00 31 мая введен режим повышенной готовности для двух многоквартирных домов. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отношении двух домов на ул. Репина, 3, и на ул. Танкистов, 37, после заслушивания докладов глав администраций Орджоникидзевского и Индустриального районов Евгения Карабатова и Алексея Полудницына, а также начальника управления жилищных отношений администрации Перми Натальи Афанасьевой.
На заседании стало известно об ухудшении технического состояния аварийных домов. В ближайшее время жителей домов планируется расселить за счет резервного фонда Перми. Двухэтажный шлакоблочный дом был построен в 1953 году, а признан аварийным — летом 2018 года. В 2023 году при обследовании было обнаружено разрушение части фасада и ухудшение состояния несущих конструкций. Дом на ул. Танкистов, 37, был построен в 1959 году, признан непригодным для проживания в 2017 году.