В Перми в отношении двух домов с 31 мая введен режим повышенной готовности

На заседании стало известно об ухудшении технического состояния аварийных домов. В ближайшее время жителей домов планируется расселить за счет резервного фонда Перми. Двухэтажный шлакоблочный дом был построен в 1953 году, а признан аварийным — летом 2018 года. В 2023 году при обследовании было обнаружено разрушение части фасада и ухудшение состояния несущих конструкций. Дом на ул. Танкистов, 37, был построен в 1959 году, признан непригодным для проживания в 2017 году.