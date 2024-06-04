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Posted 4 июня, 12:34

Published 4 июня, 12:34

Modified Вчера, 04:10

Updated Вчера, 04:10

В Перми закрывают СК им. Сухарева

В Перми закрывают СК им. Сухарева

4 июня 2024, 12:34
Фото: properm.ru
В спортсооружении не будет мероприятий до конца июля

В спорткомплексе им. Сухарева в Перми с 10 июня начнётся ремонт. Он будет вестись до 23 июля, сообщают в краевом Минспорта.

Запланировано обновить паркетное основание в легкоатлетическом манеже. Это самый большой и продолжительный блок работы, который будет состоять из нескольких этапов — зачистка и покраска лаком в несколько слоев, а также нанесение разметки. В связи с этими работами манеж будет полностью закрыт для тренировочного процесса.

«В манеже проводят свои матчи гандболисты „Пермских медведей“, в том числе еврокубковые, волейболисты „Камы“, здесь проходят турниры по баскетболу, футзалу, бадминтону, бальным танцам. При этом покрытие очень старое и уже не соответствует требованиям. И это заметно невооруженным глазом. Поэтому мы предусмотрели время в напряженном рабочем графике объекта и проведем его обновление», — рассказал директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» Михаил Аминов.

Эти работы будут оплачены из внебюджетных источников, отмечают в ведомстве.

Также в СК установят разделительные поручни входной группы. Это позволит сделать более комфортным доступ на объект для маломобильных групп населения.

Кроме того, планируется приобретение штор с противопожарным покрытием и нового медиаэкрана. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 5,5 млн рублей.

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#Спорт#Пермь#Ремонт#Ск имени сухарева
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