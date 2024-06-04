В Перми закрывают СК им. Сухарева

«В манеже проводят свои матчи гандболисты „Пермских медведей“, в том числе еврокубковые, волейболисты „Камы“, здесь проходят турниры по баскетболу, футзалу, бадминтону, бальным танцам. При этом покрытие очень старое и уже не соответствует требованиям. И это заметно невооруженным глазом. Поэтому мы предусмотрели время в напряженном рабочем графике объекта и проведем его обновление», — рассказал директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» Михаил Аминов.