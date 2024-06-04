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Posted 4 июня, 05:10

Published 4 июня, 05:10

Modified 4 июня, 05:11

Updated 4 июня, 05:11

В Прикамье на 17% выросло количество пассажиров дальних поездов

В Прикамье на 17% выросло количество пассажиров дальних поездов

4 июня 2024, 05:10
Фото: 1MI
Всего услугами железной дороги за пять месяцев воспользовалось 3,4 миллиона пермяков.
Сюжет
Ржд

За первые пять месяцев 2024 года с вокзалов и станций в Пермском крае по маршрутам дальнего следования отправились более 300 тыс. человек. Этот показатель на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Business Class со ссылкой на представителя Свердловской железной дороги (СвЖД).

В январе — мае этого года с вокзалов и станций Пермского региона СвЖД отправлено 3,4 млн пассажиров. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них пригородным сообщением отправлено 3,1 млн пассажиров. Этот показатель сохранился на уровне 2023 года, отметил мзданию представитель СвЖД.

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#Ржд#Транспорт#Пассажиропоток
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