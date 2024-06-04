В Прикамье на 17% выросло количество пассажиров дальних поездов

За первые пять месяцев 2024 года с вокзалов и станций в Пермском крае по маршрутам дальнего следования отправились более 300 тыс. человек. Этот показатель на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Business Class со ссылкой на представителя Свердловской железной дороги (СвЖД).