В Прикамье на 17% выросло количество пассажиров дальних поездов

Posted 4 июня, 05:10
Published 4 июня, 05:10
Modified 4 июня, 05:11
Updated 4 июня, 05:11
За первые пять месяцев 2024 года с вокзалов и станций в Пермском крае по маршрутам дальнего следования отправились более 300 тыс. человек. Этот показатель на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Business Class со ссылкой на представителя Свердловской железной дороги (СвЖД).
В январе — мае этого года с вокзалов и станций Пермского региона СвЖД отправлено 3,4 млн пассажиров. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них пригородным сообщением отправлено 3,1 млн пассажиров. Этот показатель сохранился на уровне 2023 года, отметил мзданию представитель СвЖД.