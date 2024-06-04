В Прикамье убило молнией 14-летнего мальчика

Posted 4 июня, 12:57
Published 4 июня, 12:57
Modified 4 июня, 13:30
Updated 4 июня, 13:30
В понедельник, 3 июня, 14-летний подросток из Нытвы погиб от удара молнии. Об этом сообщает «КП — Пермь».
Мальчик поплыл с отцом ловить рыбу на реке Нытва, но в это время началась гроза. Тогда рыбаки доплыли до противоположного берега и спрятались под березой. В укрытии в школьника попала молния, парень скончался.
Мужчина попытался реанимировать парня, делал ему искусственное дыхание, но безрезультатно. Приехавшие на место врачи «скорой помощи» смогли лишь констатировать его смерть.
Следователями СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, — сообщили изданию в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.