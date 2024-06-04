Коммунальщиков будут жестче наказывать за ржавую воду и отключение тепла зимой

После принятия поправок в КоАП РФ штраф вырастает в несколько раз и будет составлять до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции теперь составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей. В случае повторного привлечения к ответственности штраф увеличивается до 30 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей соответственно.