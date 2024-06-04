Коммунальщиков будут жестче наказывать за ржавую воду и отключение тепла зимой

Posted 4 июня, 05:58
Published 4 июня, 05:58
Modified 4 июня, 06:03
Updated 4 июня, 06:03
В России увеличатся штрафы для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг — например, подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой. Изменения в законодательство вступят в силу с воскресенья, 9 июня.
Размер штрафов не пересматривался с 2007 года, ранее обратил внимание председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Сейчас для должностных лиц ресурсоснабжающих компаний штраф составляет не более 1 тыс. рублей, для юридических лиц — 10 тыс. рублей.
После принятия поправок в КоАП РФ штраф вырастает в несколько раз и будет составлять до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции теперь составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей. В случае повторного привлечения к ответственности штраф увеличивается до 30 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей соответственно.