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Posted 4 июня, 05:58

Published 4 июня, 05:58

Modified 4 июня, 06:03

Updated 4 июня, 06:03

В июне в России увеличат штрафы за оказание некачественных коммунальных услуг

Коммунальщиков будут жестче наказывать за ржавую воду и отключение тепла зимой

4 июня 2024, 05:58
Фото: ideogram.ai

В июне в России увеличат штрафы за оказание некачественных коммунальных услуг

Законодательство не ужесточалось с 2007 года.

В России увеличатся штрафы для ресурсоснабжающих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг — например, подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой. Изменения в законодательство вступят в силу с воскресенья, 9 июня.

Размер штрафов не пересматривался с 2007 года, ранее обратил внимание председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Сейчас для должностных лиц ресурсоснабжающих компаний штраф составляет не более 1 тыс. рублей, для юридических лиц — 10 тыс. рублей.

После принятия поправок в КоАП РФ штраф вырастает в несколько раз и будет составлять до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции теперь составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей. В случае повторного привлечения к ответственности штраф увеличивается до 30 тыс. рублей и до 100 тыс. рублей соответственно.

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