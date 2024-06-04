«Я не научу вас писать романы, и никто не научит». Мастер-класс для будущего поэта

Писатель тут же оговорился: он не против бестселлеров, но только в том случае, если они действительно хороши: «Не всякий бестселлер дешевка». Как и не всякий великий писатель обязан написать много, пояснял Юзефович свою философию Мастера. Он припомнил историю одного из своих любимых авторов, Абрахама Вергезе, написавшего за всю жизнь только два романа — но зато каких! Рассказ о писателе с медицинским образованием он дополнил примером: Вергезе учился на литературном курсе, но научили его там не писать, а композиционно выстроить то, что написано. По сути — редактированию своих произведений.