За месяц житель Березников вытащил из карманов пермяков 16 мобильных телефонов

Осужденный приехал в Пермь из Березников в конце минувшего года. Мужчина не имел постоянного заработка и испытывал острую нужду в деньгах. С целью решения финансовых проблем злоумышленник высматривал на улице или в общественном транспорте потенциальных жертв. Улучив подходящий момент, он ловко вытаскивал сотовые телефоны из карманов зазевавшихся потерпевших. За один месяц березниковцу удалось разжиться 16 гаджетами, оставаясь при этом незамеченным. Общий ущерб превысил 450 тыс. рублей.