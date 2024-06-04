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Posted 4 июня, 05:56

Published 4 июня, 05:56

Modified 4 июня, 08:42

Updated 4 июня, 08:42

Березниковец украл за месяц 16 смартфонов в Перми

За месяц житель Березников вытащил из карманов пермяков 16 мобильных телефонов

4 июня 2024, 05:56

Березниковец украл за месяц 16 смартфонов в Перми

Общая стоимость телефонов превысила 450 тысяч рублей

В Дзержинском районном суде Перми вынесен приговор 34-летнему березниковцу. Мужчина за месяц вытащил из карманов пермяков 16 мобильных телефонов, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Осужденный приехал в Пермь из Березников в конце минувшего года. Мужчина не имел постоянного заработка и испытывал острую нужду в деньгах. С целью решения финансовых проблем злоумышленник высматривал на улице или в общественном транспорте потенциальных жертв. Улучив подходящий момент, он ловко вытаскивал сотовые телефоны из карманов зазевавшихся потерпевших. За один месяц березниковцу удалось разжиться 16 гаджетами, оставаясь при этом незамеченным. Общий ущерб превысил 450 тыс. рублей.

Оперативникам уголовного розыска Управления МВД России по городу Перми удалось задержать карманника.

Судом мужчина признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных пунктами «в», «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Суд назначил карманнику наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал#Березники
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