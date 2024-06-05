Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз ножом школьнику в Кузбассе

К Бастрыкину обратилась жительница региона и сообщила, что в октябре прошлого года один из учеников пронес в школу нож, которым угрожал ее сыну. Женщина рассказала, что до текущего времени виновные не были привлечены к ответственности, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на Информационный центр СК России.