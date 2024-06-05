Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз ножом школьнику в Кузбассе

Posted Вчера, 04:20
Published Вчера, 04:20
Modified Вчера, 04:22
Updated Вчера, 04:22
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении ребенка в Кемеровской области.
К Бастрыкину обратилась жительница региона и сообщила, что в октябре прошлого года один из учеников пронес в школу нож, которым угрожал ее сыну. Женщина рассказала, что до текущего времени виновные не были привлечены к ответственности, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на Информационный центр СК России.
Глава СК России дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову возбудить уголовное дело. Также начальник регионального управления обязан предоставить доклад об установленных обстоятельствах, а по окончании расследования — о его итогах. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.