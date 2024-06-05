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Posted Вчера, 13:12

Published Вчера, 13:12

Modified Вчера, 13:12

Updated Вчера, 13:12

Бессонница и раздражительность: последствия проблем с щитовидной железой

5 июня 2024, 13:12
Врач Фатеева объяснила, как проблемы с щитовидной железой влияют на сон и общее состояние организма. Она сообщила, что такие заболевания могут вызывать бессонницу и раздражительность.

При повышенной активности щитовидной железы происходит избыток гормонов, которые отвечают за обменные процессы и нервную систему. В результате неполадок в этой системе возникают перепады настроения и проблемы со сном, пишет 360.ru.

Однако трудности с соном — не единственные проблемы, которые могут возникнуть при нарушении работы щитовидной железы. Также возможны осложнения в сердечно-сосудистой системе, такие как повышенное давление и нарушение сердечного ритма.

Изменения в обменных процессах могут привести к лишнему весу или его быстрой потере.

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