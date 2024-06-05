Бессонница и раздражительность: последствия проблем с щитовидной железой

Posted Вчера, 13:12
Published Вчера, 13:12
Modified Вчера, 13:12
Updated Вчера, 13:12
При повышенной активности щитовидной железы происходит избыток гормонов, которые отвечают за обменные процессы и нервную систему. В результате неполадок в этой системе возникают перепады настроения и проблемы со сном, пишет 360.ru.
Однако трудности с соном — не единственные проблемы, которые могут возникнуть при нарушении работы щитовидной железы. Также возможны осложнения в сердечно-сосудистой системе, такие как повышенное давление и нарушение сердечного ритма.
Изменения в обменных процессах могут привести к лишнему весу или его быстрой потере.