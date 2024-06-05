Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

Posted Вчера, 05:59
Published Вчера, 05:59
Modified Вчера, 06:03
Updated Вчера, 06:03
Буксир «Байкал» принадлежал компании «СП Терминал» и перевозился в Енисейский залив на территории Красноярского края. Опрокидывание произошло 4 июня около 20:00 местного времени. Всех восьмерых спасли благодаря помощи ледокола «Владивосток», который прибыл на место происшествия. Однако девятый член экипажа до сих пор пропавший без вести, его местонахождение неизвестно, пишет 360.ru.
«На данный момент проводятся спасательные операции, а также идет проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания со стороны Норильской транспортной прокуратуры», — сообщает пресс-служба.