Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

Буксир «Байкал» принадлежал компании «СП Терминал» и перевозился в Енисейский залив на территории Красноярского края. Опрокидывание произошло 4 июня около 20:00 местного времени. Всех восьмерых спасли благодаря помощи ледокола «Владивосток», который прибыл на место происшествия. Однако девятый член экипажа до сих пор пропавший без вести, его местонахождение неизвестно, пишет 360.ru.