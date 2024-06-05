Бывший ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов может стать научным руководителем вуза

С 1988 года работает в ПНИПУ, начиная с должности доцента и впоследствии став профессором на кафедре механики композиционных материалов и конструкций. С 1993 года также занимает пост заместителя по научной работе декана аэрокосмического факультета, с 1998 года — проректора университета по новым технологиям обучения, с 2000 года — проректора по учебной работе, и с 2005 года — первого проректора. С августа 2011 по 2024 — ректор университета.