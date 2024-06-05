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Posted Вчера, 07:04

Published Вчера, 07:04

Modified Вчера, 08:25

Updated Вчера, 08:25

Бывший ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов может стать научным руководителем вуза

Бывший ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов может стать научным руководителем вуза

5 июня 2024, 07:04
Фото: properm.ru / ПНИПУ
Сообщается, что на этой должности его утвердил Ученый совет.
Сюжет
ПНИПУ

Экс-ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов может стать научным руководителем вуза. Об эом сообщило издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Как указывает собеседник издания, на этот пост Ташкинова утвердил Ученый совет. В пресс-службе университета эту информацию никак не прокомментировали.

Анатолий Ташкинов в 1979 году с отличием окончил факультет «Авиадвигатели» Пермского политеха по специальности «динамика и прочность машин». В 1978 году устроился на работу в Институт сплошных сред УрО РАН, в 1979 году стал лаборантом, в 1981 году — младшим научным сотрудником, в 1983 году — старшим научным сотрудником.

С 1988 года работает в ПНИПУ, начиная с должности доцента и впоследствии став профессором на кафедре механики композиционных материалов и конструкций. С 1993 года также занимает пост заместителя по научной работе декана аэрокосмического факультета, с 1998 года — проректора университета по новым технологиям обучения, с 2000 года — проректора по учебной работе, и с 2005 года — первого проректора. С августа 2011 по 2024 — ректор университета.

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