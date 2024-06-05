Что посмотреть в Чечне и Дагестане летом 2024 года? Отвечают эксперты

Posted Вчера, 09:52
Published Вчера, 09:52
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Туристы стали гораздо чаще ездить на отдых в Республики Чечня и Дагестан. По статистике, по сравнению с допандемийным периодом, туристический поток в Дагестен вырос более чем в 2,5 раза в прошлом году и достиг 1,75 млн путешественников. Кроме того, в майские праздники 2024 года люди приезжали на 20% раз чаще, чем годом ранее в аналогичный период.
Чечню тоже стали чаще посещать: в 2022 году в регион приезжали около 215 тыс. туристов, а в прошлом — 300 тыс. туристов. В текущем году в чеченском Минтуризма ожидают 400 тыс. гостей, пишут «Новые известия».
Эксперты говорят, что турпоток в Чечню растет из-за повышенного интереса к рядом находящемуся Дагестану. По словам завкафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доцента Игоря Лебедева, большую часть отпуска туристы посвящают достопримечательностям Дагестана, а в Чечню часто едут на обзорную экскурсию.
Разбираемся, что привлекательного и пугающего есть в Чечне и Дагестане.
Генеральный директор туроператорской компании ТТ ГРУПП, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова говорит, что страхи людей перед республикой объясняются исторической памятью и местными традициями. Дресс-код в Чечне остается строгим и сейчас, многие помнят о Чеченской войне, кроме того, в регионе полностью запрещена продажа спиртного. Легально приобрести алкоголь можно только в незначительном количестве мест, и лишь утром.
Есть и еще одна проблема — концентрация туристов в нескольких местах с плохо развитой инфраструктурой — например, Грозном и туркомплексах «Ведучи» и «Казеной-Ам». На комплексе «Ведучи» действует только один кресельный подъемник и одна горнолыжная трасса среднего уровня сложности протяженностью менее 1 км. Открытие 15 новых трасс и кресельного подъемника прогнозируется лишь к 2025 году.
Эксперты рекомендуют начать знакомство с регионом с города Грозный. Его украшают мечети из мрамора, расписанные чеченскими орнаментами с золотым напылением. Кроме того, пару дней нужно отвести посещению музеев, театров и цветочных парков. В нескольких десятках километров от столицы есть Ушкалойские башни, замок Пахоч и Аргунское ущелье — их стоит увидеть.