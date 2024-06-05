Что посмотреть в Чечне и Дагестане летом 2024 года? Отвечают эксперты

Туристы стали гораздо чаще ездить на отдых в Республики Чечня и Дагестан. По статистике, по сравнению с допандемийным периодом, туристический поток в Дагестен вырос более чем в 2,5 раза в прошлом году и достиг 1,75 млн путешественников. Кроме того, в майские праздники 2024 года люди приезжали на 20% раз чаще, чем годом ранее в аналогичный период.