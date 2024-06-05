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Published Вчера, 09:52

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Что посмотреть в Чечне и Дагестане летом 2024 года? Отвечают эксперты

Что посмотреть в Чечне и Дагестане летом 2024 года? Отвечают эксперты

5 июня 2024, 09:52
Фото: unsplash.com
Разбираемся, чем эти регионы привлекают путешественников.
Сюжет
Туризм

Туристы стали гораздо чаще ездить на отдых в Республики Чечня и Дагестан. По статистике, по сравнению с допандемийным периодом, туристический поток в Дагестен вырос более чем в 2,5 раза в прошлом году и достиг 1,75 млн путешественников. Кроме того, в майские праздники 2024 года люди приезжали на 20% раз чаще, чем годом ранее в аналогичный период.

Чечню тоже стали чаще посещать: в 2022 году в регион приезжали около 215 тыс. туристов, а в прошлом — 300 тыс. туристов. В текущем году в чеченском Минтуризма ожидают 400 тыс. гостей, пишут «Новые известия».

Эксперты говорят, что турпоток в Чечню растет из-за повышенного интереса к рядом находящемуся Дагестану. По словам завкафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, доцента Игоря Лебедева, большую часть отпуска туристы посвящают достопримечательностям Дагестана, а в Чечню часто едут на обзорную экскурсию.

Разбираемся, что привлекательного и пугающего есть в Чечне и Дагестане.

Причины поехать в Дагестан летом 2024 года

  1. Исторические достопримечательности. Республика Дагестан насыщена историей. Дербент — это древнейший город в России, известный своей крепостью Нарын-Кала, а в горах можно найти остатки многовековых поселений и оборонительных укреплений.
  2. Живописные пейзажи. Дагестан знаменит своими горами и незабываемыми видами. Самой известной природной достопримечательностью Республики является Сулакский каньон. Протяженность каньона составляет 53 км в длину и достигает до 1,9 м. Многие участки каньона все еще не изучены.
  3. Море. В Дагестане можно совместить и экскурсии, и трекинг в горах, и отдых на море. Однако здесь необходимо носить закрытую одежду — купальники на пляже тоже запрещены, и мужчины загорают в футболках.
  4. Кухня. Ни один турист не будет равнодушным к гастрономическим изыскам: Дагестан славится своей кухней.

Что пугающего есть в Чечне

Генеральный директор туроператорской компании ТТ ГРУПП, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова говорит, что страхи людей перед республикой объясняются исторической памятью и местными традициями. Дресс-код в Чечне остается строгим и сейчас, многие помнят о Чеченской войне, кроме того, в регионе полностью запрещена продажа спиртного. Легально приобрести алкоголь можно только в незначительном количестве мест, и лишь утром.

Есть и еще одна проблема — концентрация туристов в нескольких местах с плохо развитой инфраструктурой — например, Грозном и туркомплексах «Ведучи» и «Казеной-Ам». На комплексе «Ведучи» действует только один кресельный подъемник и одна горнолыжная трасса среднего уровня сложности протяженностью менее 1 км. Открытие 15 новых трасс и кресельного подъемника прогнозируется лишь к 2025 году.

Причины поехать в Чечню летом 2024 года

  • Безопасность и порядок.
  • Архитектура и богатая история.
  • Горы, горные реки и водопады.
  • Местная кухня.

Эксперты рекомендуют начать знакомство с регионом с города Грозный. Его украшают мечети из мрамора, расписанные чеченскими орнаментами с золотым напылением. Кроме того, пару дней нужно отвести посещению музеев, театров и цветочных парков. В нескольких десятках километров от столицы есть Ушкалойские башни, замок Пахоч и Аргунское ущелье — их стоит увидеть.

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#Общество#Туризм#Путешествия
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