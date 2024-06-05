Дочь осталась без отца. В Кудымкарском округе простятся с погибшим на СВО бойцом

Posted Вчера, 09:56
Published Вчера, 09:56
Modified Вчера, 09:58
Updated Вчера, 09:58
В Кудымкарском муниципальном округе завтра, 6 июня, простятся с 55-летним погибшим на СВО Алексеем Четиным. Церемония состоится в деревне Амонова с 10:30 возле дома погибшего, прощальный митинг запланирован на 12:00 в Пешнигортском сельском культурно-досуговом центре (Голева, 15).
Алексей Четин родился в деревне Юсьвадор Верх-Иньвенского сельского совета 19 марта 1969 года в многодетной семье. После окончания Разинской основной школы отучился на водителя, служил по призыву в военно-морском флоте. После армии Четин работал в народном хозяйстве, в 1988 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
В январе текущего года мужчина пошел служить по контракту и отправился в зону проведения СВО. Алексей погиб в мае, у него осталась дочь, сообщили в пресс-службе администрации округа. Родственники говорят, что мужчина был добрым и любил рыбалку.