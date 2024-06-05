Дочь осталась без отца. В Кудымкарском округе простятся с погибшим на СВО бойцом

Алексей Четин родился в деревне Юсьвадор Верх-Иньвенского сельского совета 19 марта 1969 года в многодетной семье. После окончания Разинской основной школы отучился на водителя, служил по призыву в военно-морском флоте. После армии Четин работал в народном хозяйстве, в 1988 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Армении.