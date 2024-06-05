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Posted Вчера, 14:37

Published Вчера, 14:37

Modified Вчера, 14:40

Updated Вчера, 14:40

ФСБ пресекли вступление жителей Калужской области в ряды ВСУ

5 июня 2024, 14:37
Сотрудники ФСБ не позволили двум жителям Калужской области присоединиться к Вооруженным силам Украины и участвовать в боевых действиях против России. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения Федеральной службы безопасности.

В ведомстве напомнили о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как Государственная измена. Об этом пишет 360.ru.

Отмечается, что оба задержанных самостоятельно связались со спецслужбами Украины и выразили желание присоединиться к одному из националистических подразделений киевского правительства.

Затем им было поручено собирать данные о координатах и военных объектах в Калужской и Московской областях. Однако они не успели выполнить задание. Оба подозреваемых признали свою вину во время задержания.

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