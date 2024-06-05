ФСБ пресекли вступление жителей Калужской области в ряды ВСУ

Posted Вчера, 14:37
Published Вчера, 14:37
Modified Вчера, 14:40
Updated Вчера, 14:40
В ведомстве напомнили о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как Государственная измена. Об этом пишет 360.ru.
Отмечается, что оба задержанных самостоятельно связались со спецслужбами Украины и выразили желание присоединиться к одному из националистических подразделений киевского правительства.
Затем им было поручено собирать данные о координатах и военных объектах в Калужской и Московской областях. Однако они не успели выполнить задание. Оба подозреваемых признали свою вину во время задержания.