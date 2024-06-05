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Корпорация МСП: Завод «Терекалмаз» стал участником программы «выращивания»

Корпорация МСП: Завод «Терекалмаз» стал участником программы «выращивания»

5 июня 2024, 17:41
Фото: 1MI
Терский завод алмазного инструмента («Терекалмаз») и АО «Росгео» при участии Корпорации МСП заключили офсетный договор на производство и поставку алмазного бурового инструмента. Общая сумма соглашения составила 360 млн рублей, включая инвестиционные обязательства поставщика МСП на 30 млн рублей.

Подписанию документа предшествовало участие завода в программе «выращивания» для будущих закупок холдинга «Росгеология». Затем, в феврале 2024 года, состоялся отбор среди представителей малого и среднего бизнеса на платформе МСП.РФ для возможности поставки российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения по офсетному договору. В результате отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы «выращивания» и получил государственную поддержку. Об этом информирует ria.ru.

Программа «выращивания» была запущена по поручению президента после ПМЭФ-2022. За прошлый год было утверждено 22 таких проекта, а в этом году ожидается удвоение их числа, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. На данный момент заключено 7 офсетных договоров на сумму 3,6 млрд рублей. Объем инвестиций малого и среднего бизнеса при этом составил более 1 млрд рублей.

#Общество
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