Корпорация МСП: Завод «Терекалмаз» стал участником программы «выращивания»

Программа «выращивания» была запущена по поручению президента после ПМЭФ-2022. За прошлый год было утверждено 22 таких проекта, а в этом году ожидается удвоение их числа, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. На данный момент заключено 7 офсетных договоров на сумму 3,6 млрд рублей. Объем инвестиций малого и среднего бизнеса при этом составил более 1 млрд рублей.