Корпорация МСП: Завод «Терекалмаз» стал участником программы «выращивания»

Posted Вчера, 17:41
Published Вчера, 17:41
Modified Вчера, 17:41
Updated Вчера, 17:41
Подписанию документа предшествовало участие завода в программе «выращивания» для будущих закупок холдинга «Росгеология». Затем, в феврале 2024 года, состоялся отбор среди представителей малого и среднего бизнеса на платформе МСП.РФ для возможности поставки российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения по офсетному договору. В результате отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы «выращивания» и получил государственную поддержку. Об этом информирует ria.ru.
Программа «выращивания» была запущена по поручению президента после ПМЭФ-2022. За прошлый год было утверждено 22 таких проекта, а в этом году ожидается удвоение их числа, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. На данный момент заключено 7 офсетных договоров на сумму 3,6 млрд рублей. Объем инвестиций малого и среднего бизнеса при этом составил более 1 млрд рублей.