Лето без варикоза — жизнь без тромбоза!

Posted Вчера, 06:55
Published Вчера, 06:55
Modified Вчера, 06:57
Updated Вчера, 06:57
Наступило лето! Яркое солнце, теплый песок, захватывающие путешествия, приятные выходные на даче и природе — все это обещает море положительных эмоций. Однако жара, долгие перелеты и прогулки могут стать серьезным испытанием для вен ног, особенно если у вас есть предрасположенность к варикозу.
Не забывайте, что жара выступает катализатором для развития и обострения венозных заболеваний. Под действием ультрафиолета стенки сосудов теряют эластичность, замедляется кровоток и повышается риск образования тромбов. Последствиями становятся тяжесть в ногах, отеки, сосудистые звездочки и иные неприятные симптомы, а также прямая угроза вашей жизни.
Не позволяйте варикозу испортить вам лето! Обратите внимание на первые тревожные симптомы:
Если вы заметили эти симптомы, то не откладывайте визит к флебологу. Своевременная диагностика и лечение помогут предотвратить развитие варикозной болезни и сохранить здоровье ваших ног.
Помните, что варикоз влияет не только на красоту ног, но и является серьезной угрозой вашему здоровью. Запущенные случаи могут привести к опасным последствиям, таким как тромбоз, а это несет угрозу вашей жизни. Поэтому важно своевременно обратиться к специалисту — это гарантия красивых и здоровых ног, а также инвестиция в собственную жизнь!
Необходимые исследования, включая консультацию хирурга-флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен, можно пройти в клинике «Варикоза нет». Это — «золотой стандарт» диагностики варикоза.
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В клинике «Варикоза нет» используется надежный метод лечения варикоза — эндовенозная лазерная коагуляция. Он позволяет всего за 40 минут избавиться от недуга без боли, разрезов и длительной реабилитации. Процедура проходит амбулаторно под местной анестезией, и уже в этот день вы сможете вернуться домой. Поберегите себя пару недель от сильных нагрузок, а затем наслаждайтесь активной жизнью без боли и отеков.
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