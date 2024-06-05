Лето без варикоза — жизнь без тромбоза!

В клинике «Варикоза нет» используется надежный метод лечения варикоза — эндовенозная лазерная коагуляция. Он позволяет всего за 40 минут избавиться от недуга без боли, разрезов и длительной реабилитации. Процедура проходит амбулаторно под местной анестезией, и уже в этот день вы сможете вернуться домой. Поберегите себя пару недель от сильных нагрузок, а затем наслаждайтесь активной жизнью без боли и отеков.