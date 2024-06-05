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Posted Вчера, 06:55

Published Вчера, 06:55

Modified Вчера, 06:57

Updated Вчера, 06:57

Лето без варикоза — жизнь без тромбоза!

Лето без варикоза — жизнь без тромбоза!

5 июня 2024, 06:55
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»
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Лето — пора тепла и отдыха. Но в этот период обостряются венозные заболевания. Специалисты рассказали, как быстро и эффективно избавиться от недуга и жить полной жизнью!

Наступило лето! Яркое солнце, теплый песок, захватывающие путешествия, приятные выходные на даче и природе — все это обещает море положительных эмоций. Однако жара, долгие перелеты и прогулки могут стать серьезным испытанием для вен ног, особенно если у вас есть предрасположенность к варикозу.

Не забывайте, что жара выступает катализатором для развития и обострения венозных заболеваний. Под действием ультрафиолета стенки сосудов теряют эластичность, замедляется кровоток и повышается риск образования тромбов. Последствиями становятся тяжесть в ногах, отеки, сосудистые звездочки и иные неприятные симптомы, а также прямая угроза вашей жизни.

Не позволяйте варикозу испортить вам лето! Обратите внимание на первые тревожные симптомы:

  • отечность ног к вечеру;
  • ощущение тяжести и распирания в икрах;
  • ноющая или пульсирующая боль в ногах;
  • зуд и судороги по ночам;
  • сосудистые звездочки.

Если вы заметили эти симптомы, то не откладывайте визит к флебологу. Своевременная диагностика и лечение помогут предотвратить развитие варикозной болезни и сохранить здоровье ваших ног.

Помните, что варикоз влияет не только на красоту ног, но и является серьезной угрозой вашему здоровью. Запущенные случаи могут привести к опасным последствиям, таким как тромбоз, а это несет угрозу вашей жизни. Поэтому важно своевременно обратиться к специалисту — это гарантия красивых и здоровых ног, а также инвестиция в собственную жизнь!

Комплексное флебологическое обследование — первый шаг к здоровью ног!

Необходимые исследования, включая консультацию хирурга-флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен, можно пройти в клинике «Варикоза нет». Это — «золотой стандарт» диагностики варикоза.

Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Почему стоит доверить лечение клинике «Варикоза нет»

  1. Опытные врачи-флебологи. Специалисты клиники обладают высокой квалификацией и многолетним опытом в лечении варикозной болезни.

  2. Современные методы лечения. В клинике «Варикоза нет» используются передовые технологии, такие как эндовенозная лазерная коагуляция, которая позволяет безболезненно и эффективно избавиться от варикоза за один день.

  3. Индивидуальный подход к каждому пациенту. Специалисты подберут персональную программу лечения с учетом особенностей вашего организма и степени заболевания.

  4. Комфортные условия и доступные цены. Клиника «Варикоза нет» делает все возможное, чтобы лечение было комфортным и доступным для каждого пациента.

Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

К здоровым ногам — за один день!

В клинике «Варикоза нет» используется надежный метод лечения варикоза — эндовенозная лазерная коагуляция. Он позволяет всего за 40 минут избавиться от недуга без боли, разрезов и длительной реабилитации. Процедура проходит амбулаторно под местной анестезией, и уже в этот день вы сможете вернуться домой. Поберегите себя пару недель от сильных нагрузок, а затем наслаждайтесь активной жизнью без боли и отеков.

Июнь — идеальное время для лечения варикоза!

Успейте подготовить свои ножки к лету и наслаждайтесь долгожданным отдыхом без ограничений! Запишитесь на консультацию к флебологу в клинику «Варикоза нет» уже сегодня на выгодных условиях. Лето без варикоза — жизнь без тромбоза!

До 30 июня при условии прохождения лазерного лечения в клинике «Варикоза нет» действуют выгодные предложения на диагностику и лечение варикоза:

  • Комплексное флебологическое обследование, прием хирурга-флеболога и УЗИ вен обоих ног всего за 890 рублей, вместо 2 000 рублей*.
  • Повышенные скидки на лазерное лечение варикоза в июне до 25%. При лечении дарим подарки — комплекс анализов, компрессионный трикотаж, проживание иногородним уже включены в стоимость.*

Записывайтесь на прием по телефону +7 (342) 254-02-01 или на сайте.

Подробности можно узнать у администратора клиники.

Пермь, ул. Екатерининская, 141

Лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

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