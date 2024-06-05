МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах и сильном ветре

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров во время движения. Во время грозы постарайтесь никуда не выезжать и не выходить, уйдите с открытого пространства и укройтесь в помещении. Если вы во время грозы оказались на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электроприборов и закройте форточки в окнах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев и линий электропередач, когда поднимется ветер.