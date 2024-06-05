properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 09:36

Published Вчера, 09:36

Modified Вчера, 09:38

Updated Вчера, 09:38

МЧС: в Прикамье 6 июня ожидаются туман, гроза и сильный ветер

МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах и сильном ветре

5 июня 2024, 09:36
Фото: ideogram.ai

МЧС: в Прикамье 6 июня ожидаются туман, гроза и сильный ветер

Предупредите о непогоде близких и родных.

В Прикамье завтра, 6 июня, ночью и утром ожидается туман, днем при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Неблагоприятная погода прогнозируется в отдельных районах региона, сообщили синоптики.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров во время движения. Во время грозы постарайтесь никуда не выезжать и не выходить, уйдите с открытого пространства и укройтесь в помещении. Если вы во время грозы оказались на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электроприборов и закройте форточки в окнах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев и линий электропередач, когда поднимется ветер.

Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Если вы заметили происшествие, то позвоните по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 101 или 112.

Следком проводит проверку по факту гибели подростка от молнии в Нытве
Узнать подробнее
Читайте также:
Гроза и сильный ветер сегодня днем ожидаются в Пермском краеМЧС Прикамья предупреждает о ночных заморозках
#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гроза
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"