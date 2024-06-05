МЧС предупреждает жителей Пермского края о грозах и сильном ветре

Posted Вчера, 09:36
Published Вчера, 09:36
Modified Вчера, 09:38
Updated Вчера, 09:38
В Прикамье завтра, 6 июня, ночью и утром ожидается туман, днем при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Неблагоприятная погода прогнозируется в отдельных районах региона, сообщили синоптики.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров во время движения. Во время грозы постарайтесь никуда не выезжать и не выходить, уйдите с открытого пространства и укройтесь в помещении. Если вы во время грозы оказались на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электроприборов и закройте форточки в окнах. Старайтесь не находиться вблизи деревьев и линий электропередач, когда поднимется ветер.
Спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Если вы заметили происшествие, то позвоните по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 101 или 112.