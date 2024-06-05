Мошенники стали притворяться сотрудниками мэрии Перми и депутатами гордумы

Posted Вчера, 11:53
Published Вчера, 11:53
Modified Вчера, 11:55
Updated Вчера, 11:55
Городские власти предупредили пермяков о новом способе мошенничества.
Неизвестные злоумышленники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками администрации или депутатами Пермской городской Думы. Они предлагают пенсионерам прийти в один из офисов по ул. Ленина, 23 якобы для того, чтобы получить новые социальные выплаты. Затем мошенники просят пермяков продиктовать их паспортные данные.
В пресс-службе администрации города напоминают, что нельзя сообщать незнакомым людям свои персональные данные. Сотрудники мэрии не запрашивают паспортные данные по телефону. Информация о социальной поддержке публикуется на официальном сайте администрации Перми.