Мошенники стали притворяться сотрудниками мэрии Перми и депутатами гордумы

Неизвестные злоумышленники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками администрации или депутатами Пермской городской Думы. Они предлагают пенсионерам прийти в один из офисов по ул. Ленина, 23 якобы для того, чтобы получить новые социальные выплаты. Затем мошенники просят пермяков продиктовать их паспортные данные.