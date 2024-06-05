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Posted Вчера, 11:53

Published Вчера, 11:53

Modified Вчера, 11:55

Updated Вчера, 11:55

Власти Перми предупредили о мошенниках, притворяющихся депутатами гордумы

Мошенники стали притворяться сотрудниками мэрии Перми и депутатами гордумы

5 июня 2024, 11:53
Фото: ideogram.ai

Власти Перми предупредили о мошенниках, притворяющихся депутатами гордумы

Мишенью злоумышленников становятся пожилые люди.

Городские власти предупредили пермяков о новом способе мошенничества.

Неизвестные злоумышленники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками администрации или депутатами Пермской городской Думы. Они предлагают пенсионерам прийти в один из офисов по ул. Ленина, 23 якобы для того, чтобы получить новые социальные выплаты. Затем мошенники просят пермяков продиктовать их паспортные данные.

В пресс-службе администрации города напоминают, что нельзя сообщать незнакомым людям свои персональные данные. Сотрудники мэрии не запрашивают паспортные данные по телефону. Информация о социальной поддержке публикуется на официальном сайте администрации Перми.

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#Происшествия#Пермь#Мошенники#Администрация Перми#Пермская городская дума
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