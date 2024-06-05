Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку

Прокуратура Мотовилихинского района совместно с сотрудниками МЧС Прикамья провели проверочные мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности. В результате проверки было установлено отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации, системы вытяжной противодымной вентиляции, автоматической установки пожаротушения в зрительном зале, а также и другие нарушения.