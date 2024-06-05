Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку

Posted Вчера, 03:17
Published Вчера, 03:17
Modified Вчера, 03:19
Updated Вчера, 03:19
Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил иск прокуратуры к пермскому цирку о необходимости принять меры по устранению обнаруженных ранее нарушений требований пожарной безопасности. На данный момент решение суда не вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
Прокуратура Мотовилихинского района совместно с сотрудниками МЧС Прикамья провели проверочные мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности. В результате проверки было установлено отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации, системы вытяжной противодымной вентиляции, автоматической установки пожаротушения в зрительном зале, а также и другие нарушения.
«Наличие данных нарушений, а также иных опасных факторов создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних детей, находящихся в помещениях цирка в случае возникновения пожара», сообщили в прокуратуре.
В феврале прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Пермский государственный цирк устранить нарушения требований пожарной безопасности.