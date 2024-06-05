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Published Вчера, 03:17

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Updated Вчера, 03:19

Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку

Мотовилихинский суд удовлетворил требования прокуратуры к пермскому цирку

5 июня 2024, 03:17
Фото: properm.ru
В ходе проверки цирка прокуратурой совместно с сотрудниками МЧС были выявлены нарушения требований безопасности.

Мотовилихинский райсуд Перми удовлетворил иск прокуратуры к пермскому цирку о необходимости принять меры по устранению обнаруженных ранее нарушений требований пожарной безопасности. На данный момент решение суда не вступило в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура Мотовилихинского района совместно с сотрудниками МЧС Прикамья провели проверочные мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности. В результате проверки было установлено отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации, системы вытяжной противодымной вентиляции, автоматической установки пожаротушения в зрительном зале, а также и другие нарушения.

«Наличие данных нарушений, а также иных опасных факторов создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, в том числе несовершеннолетних детей, находящихся в помещениях цирка в случае возникновения пожара», сообщили в прокуратуре.

В феврале прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Пермский государственный цирк устранить нарушения требований пожарной безопасности.

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#Суд#Пожарная безопасность#Мчс#Иск#Нарушения#Пермский цирк#Угроза жизни
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