МСП России, Белоруссии, Узбекистана смогут получать поддержку через одно окно помощи

Posted Вчера, 14:40
Published Вчера, 14:40
Modified Вчера, 14:40
Updated Вчера, 14:40
На ПМЭФ-2024 соответствующее соглашение подписали генеральный директор КМСП Александр Исаевич, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, а также глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов, пишут РИА Новости.
Александр Исаевич отметил, что бизнесмены из каждой страны — участницы соглашения могут обращаться за поддержкой как к национальным институтам МСП, так и к уполномоченным организациям государств-партнеров, заключивших соглашение. На данный момент документ подписали Россия, Беларусь и Узбекистан. Также к договоренности планируют присоединиться Казахстан и Киргизия. Для ускорения темпов реализации соглашения задействуются различные онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.
Соглашение включает в себя положения, касающиеся обмена опытом и лучшими практиками по развитию предпринимательства. Помимо этого, документ предусматривает поддержку конкретных бизнес-проектов малых и средний предприятий, включая помощь в их интеграции в цепочки поставок. В числе пунктов соглашения — совершенствование мер поддержки, разработка дорожных карт для конкретных проектов и другие направления.
Напомним, что российский малый и средний бизнес получает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент РФ Владимир Путин.