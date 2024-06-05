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Published Вчера, 14:40

Modified Вчера, 14:40

Updated Вчера, 14:40

МСП России, Белоруссии, Узбекистана смогут получать поддержку через одно окно помощи

МСП России, Белоруссии, Узбекистана смогут получать поддержку через одно окно помощи

5 июня 2024, 14:40
Фото: 1MI
Единое окно помощи будет доступно представителям малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана. Поддержка предусмотрена в виде нефинансовых мер и гарантий при реализации совместных проектов.

На ПМЭФ-2024 соответствующее соглашение подписали генеральный директор КМСП Александр Исаевич, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, а также глава Компании по развитию предпринимательства (Узбекистан) Аббосхон Махаматов, пишут РИА Новости.

Александр Исаевич отметил, что бизнесмены из каждой страны — участницы соглашения могут обращаться за поддержкой как к национальным институтам МСП, так и к уполномоченным организациям государств-партнеров, заключивших соглашение. На данный момент документ подписали Россия, Беларусь и Узбекистан. Также к договоренности планируют присоединиться Казахстан и Киргизия. Для ускорения темпов реализации соглашения задействуются различные онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.

Соглашение включает в себя положения, касающиеся обмена опытом и лучшими практиками по развитию предпринимательства. Помимо этого, документ предусматривает поддержку конкретных бизнес-проектов малых и средний предприятий, включая помощь в их интеграции в цепочки поставок. В числе пунктов соглашения — совершенствование мер поддержки, разработка дорожных карт для конкретных проектов и другие направления.

Напомним, что российский малый и средний бизнес получает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого является президент РФ Владимир Путин.

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