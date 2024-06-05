МСП России, Белоруссии, Узбекистана смогут получать поддержку через одно окно помощи

Александр Исаевич отметил, что бизнесмены из каждой страны — участницы соглашения могут обращаться за поддержкой как к национальным институтам МСП, так и к уполномоченным организациям государств-партнеров, заключивших соглашение. На данный момент документ подписали Россия, Беларусь и Узбекистан. Также к договоренности планируют присоединиться Казахстан и Киргизия. Для ускорения темпов реализации соглашения задействуются различные онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.