На форуме «ИИ-будущее сегодня» показали кейсы применения ИИ в страховании

Активная цифровая трансформация приносит вполне конкретные бизнес-результаты: внедрение в ВСК предиктивной модели для прогнозирования оттока и возврата клиентов, оценки склонности к покупке позволило компании повысить эффективность коммуникации по ОСАГО в три раза, увеличить конверсию целевой группы на 12 п. п., усилить работу контакт-центра. Применение ИИ для распознавания повреждений авто по фото помогло в разы сократить процесс урегулирования (с 7 дней до 2 часов). А в рамках пилотного проекта по взаимодействию с оператором камер дорожного наблюдения в Уральском регионе компании удалось повысить долю досудебных отказов от возмещения, сократить вероятность страхового мошенничества, снизить сроки принятия решения о выплате.