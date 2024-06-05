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Posted Вчера, 14:43

Published Вчера, 14:43

Modified Вчера, 14:43

Updated Вчера, 14:43

На ПМЭФ работает человекоподобный робот Женя от пермской компании Promobot

На Петербуржском Экономическом Форуме работает робот Женя от компании Promobot

5 июня 2024, 14:43
Фото: ВКонтакте/Promobot | Промобот

На ПМЭФ работает человекоподобный робот Женя от пермской компании Promobot

Женя представляет Московскую область.

На стенде Московской области на Петербуржском Международном Экономическом Форуме работает человекоподобный робот Женя от пермской компании Promobot. Основные задачи механизма включают общение с посетителями и консультации в области ЖКХ, сообщают в компании.

Его основные задачи включают общение с посетителями и консультации в области ЖКХ. Робот обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. На робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом.

Помимо модели Yandex GPT, робот Женя интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области, задачей которого является общение с жителями Московской области по вопросам ЖКХ.

В качестве платформы для создания робота Жени, использовался человекоподобный робот Арди. Робот Арди — продукт, созданный компанией «Промобот» на основе робототехнической платформы Robo-C по заказу компании «Дабл Ю Экспо».

#Наука#Технологии
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