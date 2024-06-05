На Петербуржском Экономическом Форуме работает робот Женя от компании Promobot

Его основные задачи включают общение с посетителями и консультации в области ЖКХ. Робот обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. На робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом.