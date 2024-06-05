На Петербуржском Экономическом Форуме работает робот Женя от компании Promobot

Posted Вчера, 14:43
Published Вчера, 14:43
Modified Вчера, 14:43
Updated Вчера, 14:43
На стенде Московской области на Петербуржском Международном Экономическом Форуме работает человекоподобный робот Женя от пермской компании Promobot. Основные задачи механизма включают общение с посетителями и консультации в области ЖКХ, сообщают в компании.
Его основные задачи включают общение с посетителями и консультации в области ЖКХ. Робот обладает анатомичным движением механики, широким диапазоном микромимики и эластичной силиконовой кожей. На робота надет костюм сотрудника ЖКХ, а на поясе размещена сумка с ручным инструментом.
Помимо модели Yandex GPT, робот Женя интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области, задачей которого является общение с жителями Московской области по вопросам ЖКХ.
В качестве платформы для создания робота Жени, использовался человекоподобный робот Арди. Робот Арди — продукт, созданный компанией «Промобот» на основе робототехнической платформы Robo-C по заказу компании «Дабл Ю Экспо».