Невролог объясняет опасность применения но-шпы и ноотропов при мигрени

Врач отметила, что при мигрени нет смысла принимать спазмалгон и но-шпу, так как это сложный биохимический и физиологический процесс, не связанный со спазмом. Также не рекомендуется лечить мигрень сосудистыми препаратами и ноотропами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».