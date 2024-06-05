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Posted Вчера, 10:41

Published Вчера, 10:41

Modified Вчера, 10:41

Updated Вчера, 10:41

Невролог объясняет опасность применения но-шпы и ноотропов при мигрени

5 июня 2024, 10:41
По словам специалиста-невролога Марины Гаджиевой, мигрень — достаточно распространенная первичная головная боль. Однако вокруг этого заболевания до сих пор ходят разные ложные представления, что приводит к неправильной диагностике.

Врач отметила, что при мигрени нет смысла принимать спазмалгон и но-шпу, так как это сложный биохимический и физиологический процесс, не связанный со спазмом. Также не рекомендуется лечить мигрень сосудистыми препаратами и ноотропами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По мнению врача, нельзя ждать до последнего момента и только тогда начинать принимать обезболивающее. Препарат следует принимать сразу при появлении головной боли, пока она еще не усилилась.

Гаджиева добавила, что профилактическое лечение мигрени может длиться от полугода до года или даже дольше, даже если количество приступов уменьшилось. Также стоит помнить, что микроскопические дозы препаратов не дадут ожидаемого эффекта при лечении мигрени.

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