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Posted Вчера, 04:49

Published Вчера, 04:49

Modified Вчера, 04:51

Updated Вчера, 04:51

Пермячка победила в женской гонке экстремального забега «Царь горы»

Пермячка лидировала в женской гонке в экстремальном забеге «Царь горы» в Чайковском

5 июня 2024, 04:49
Фото: пресс-служба Минспорта Пермского края

Пермячка победила в женской гонке экстремального забега «Царь горы»

Трасса является одной из самых сложных в мире.

В экстремальном забеге на трамплин «Царь горы» победу среди женщин одержала пермячка Марина Пашкова. Она стала лидером женской гонки уже в третий раз. Соревнования прошли в минувшее воскресенье, 2 июня, в Чайковском, на трамплинном комплексе Федерального центра зимних видов спорта «Снежинка».

Среди мужчин первым стал постоянный участник и многократный победитель забегов Андрей Шкляев из Шаркана Республики Удмуртия. Кроме того, в соревновании среди территориальных органов исполнительной власти Прикамья первыми стали участники «Чайковской полиции». А в первенстве пожарных лучшей стала команда ГУ МЧС России по Республике Чувашия (Чебоксары),

Забег «Царь горы» на крупнейшем трамплинном комплексе России в Чайковском собрал более 1 тыс. участников и гостей, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. В текущем году испытать себя решили 800 бегунов из 26 регионов. Длина дистанции — от старта у подножья трамплина до финиша на самом верху — составляет всего 400 метров. Но атлетам нужно преодолеть путь под уклоном в 35° и перепад высот в 140 метров — это делает трассу одной из самых сложных для беговых соревнований мира.

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#Спорт#Пермь#Чайковский#Соревнования
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