Пермячка лидировала в женской гонке в экстремальном забеге «Царь горы» в Чайковском

Posted Вчера, 04:49
Published Вчера, 04:49
Modified Вчера, 04:51
Updated Вчера, 04:51
В экстремальном забеге на трамплин «Царь горы» победу среди женщин одержала пермячка Марина Пашкова. Она стала лидером женской гонки уже в третий раз. Соревнования прошли в минувшее воскресенье, 2 июня, в Чайковском, на трамплинном комплексе Федерального центра зимних видов спорта «Снежинка».
Среди мужчин первым стал постоянный участник и многократный победитель забегов Андрей Шкляев из Шаркана Республики Удмуртия. Кроме того, в соревновании среди территориальных органов исполнительной власти Прикамья первыми стали участники «Чайковской полиции». А в первенстве пожарных лучшей стала команда ГУ МЧС России по Республике Чувашия (Чебоксары),
Забег «Царь горы» на крупнейшем трамплинном комплексе России в Чайковском собрал более 1 тыс. участников и гостей, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. В текущем году испытать себя решили 800 бегунов из 26 регионов. Длина дистанции — от старта у подножья трамплина до финиша на самом верху — составляет всего 400 метров. Но атлетам нужно преодолеть путь под уклоном в 35° и перепад высот в 140 метров — это делает трассу одной из самых сложных для беговых соревнований мира.