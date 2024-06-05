Пермячка лидировала в женской гонке в экстремальном забеге «Царь горы» в Чайковском

Забег «Царь горы» на крупнейшем трамплинном комплексе России в Чайковском собрал более 1 тыс. участников и гостей, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. В текущем году испытать себя решили 800 бегунов из 26 регионов. Длина дистанции — от старта у подножья трамплина до финиша на самом верху — составляет всего 400 метров. Но атлетам нужно преодолеть путь под уклоном в 35° и перепад высот в 140 метров — это делает трассу одной из самых сложных для беговых соревнований мира.