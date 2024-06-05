Последнего бенефициара пермского «Витуса» просят приговорить к реальному сроку

Было установлено, что ООО «ВИТУС Инвестиции» передавало полученные от физлиц ценные бумаги ООО «Профит Плюс» по договорам займа, а оно в свою очередь передавало по такой же схеме акции другим компаниям. По мнению защиты Попова, такая практика обращения с акциями в инвесткомпании «Витус» существовала давно и привлекать в качестве обвиняемых по делу нужно не его, а ряд других ее топ-менеджеров и совладельцев, которые ввели Попова в заблуждение.