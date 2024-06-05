Последнего бенефициара пермского «Витуса» просят приговорить к реальному сроку

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Updated Вчера, 06:00
В Ленинском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела о хищении 504 млн рублей у инвестиционной компании «Витус». Сегодня, 4 июня, обвиняемый по делу житель Калининграда Дмитрий Попов выступил с последним словом, где попросил себя оправдать.
Государственный обвинитель Оксана Костевич в прениях попросила суд назначить Попову 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф на сумму 800 тыс. рублей. Также прокуратура просит запретить обвиняемому два года после того, как он отбудет основное наказание, занимать руководящие и распорядительные должности в компаниях.
Кроме этого прокуратура поддержала гражданские иски двух признанных следствием потерпевшими компаний — «ВИТУС Инвестиции» и «Профит Плюс» на общую сумму в 504 млн рублей. Вкладчики «Витуса» и его дочерних предприятий проходят по делу свидетелями.
Позиция защитников обвиняемого основывается на том, что ранее ЦБ РФ указывал на незаконность заключения договоров займа между дочками «Витуса» и головной компанией. Эксперты в суде также говорили о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности инвестгруппы.
Было установлено, что ООО «ВИТУС Инвестиции» передавало полученные от физлиц ценные бумаги ООО «Профит Плюс» по договорам займа, а оно в свою очередь передавало по такой же схеме акции другим компаниям. По мнению защиты Попова, такая практика обращения с акциями в инвесткомпании «Витус» существовала давно и привлекать в качестве обвиняемых по делу нужно не его, а ряд других ее топ-менеджеров и совладельцев, которые ввели Попова в заблуждение.
Также по мнению защиты неверно, что вкладчики «Витуса», потерявшие свои деньги, признаны лишь свидетелями. Одновременно сейчас несколько сотен человек пытаются получить свои деньги как кредиторы по делам о банкротстве разных юридических лиц, связанных с «Витусом». Но вероятнее всего, выплатить гражданские иски потерпевшим компаниям Попов не сможет.
В феврале 2020 года арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С иском о банкротстве бенефициара ИК «Витус» вышел национальный банк «Траст». По словам собеседников журналиста Properm.ru, фактически в деле о банкротстве не найдено никакого имущества Попова, кроме его требований к должникам по разным инвестиционным операциям.
Попов обвиняют в том, что в 2016–2019 годах на посту председателя совета директоров и бенефициара ИК «Витус» обманул гендиректора инвесткомпании Дмитрия Балтачева заключил договоры займа денег и ценных бумаг с ООО «Профит Плюс» и ООО «ВИТУС Инвестиции» и единолично принял решение выплатить по ним проценты, без предоставления обеспечения.
Похищенные средства были активами «Витуса», которые в качестве сберегательных акций передавались клиентами на определенный срок под процент. Похищенные активы принадлежали не менее, чем 323 жителям Прикамья и других регионов.
Из-за хищения активов компания не смогла вернуть акции клиентам с процентами, поэтому перешла в процедуру банкротства. Как считает следствие, эти средства Попов использовал в личных целях, часть из них он внес в уставной капитал коммерческого банка в Москве, где был одним из владельцев. Известно, что в 2018 году московское ПАО «Волга Капитал» приобрело 44% долей в уставном капитале пермской ИК «Витус». Свои доли продали гендиректор «Третьего Рима» Елена Опланчук и калининградский бизнесмен Дмитрий Попов.