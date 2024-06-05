Прибыль предприятий Пермского края за год выросла почти вдвое

Posted Вчера, 15:37
Published Вчера, 15:37
Modified Вчера, 15:38
Updated Вчера, 15:38
За период с января по март этого года прибыль предприятий Пермского края значительно выросла. По данным Пермьстата, они получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 107,3 млрд рублей. Это на 97,7% больше, чем годом ранее за аналогичный период.
В целом по краю с прибылью завершили первые три месяца 74,2% организаций. Объем прибыли составил 113,9 млрд рублей. Это на 84,5% выше уровня прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11,4% и составила 6,6 млрд рублей.
Приведённая статистика формировалась без учета малого бизнеса, бюджетных организаций, банков и страховых компаний.