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Posted Вчера, 15:37

Published Вчера, 15:37

Modified Вчера, 15:38

Updated Вчера, 15:38

Прибыль предприятий Пермского края выросла на 97,7%

Прибыль предприятий Пермского края за год выросла почти вдвое

5 июня 2024, 15:37
Фото: Изображение Midjourney

Прибыль предприятий Пермского края выросла на 97,7%

С прибылью отработали первые три месяца почти три четверти организаций.

За период с января по март этого года прибыль предприятий Пермского края значительно выросла. По данным Пермьстата, они получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 107,3 млрд рублей. Это на 97,7% больше, чем годом ранее за аналогичный период.

В целом по краю с прибылью завершили первые три месяца 74,2% организаций. Объем прибыли составил 113,9 млрд рублей. Это на 84,5% выше уровня прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11,4% и составила 6,6 млрд рублей.

Приведённая статистика формировалась без учета малого бизнеса, бюджетных организаций, банков и страховых компаний.

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#Экономика#Статистика
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