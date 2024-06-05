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Published Вчера, 15:32

Modified Вчера, 15:32

Updated Вчера, 15:32

РЭО инвестирует деньги от размещения ценных бумаг в строительство КПО в Дагестане

РЭО инвестирует деньги от размещения ценных бумаг в строительство КПО в Дагестане

5 июня 2024, 15:32
Фото: 1MI
Центробанк одобрил госрегистрацию двух выпусков ценных бумаг Российского экологического оператора. Полученные средства пойдут на финансирование двух современных объектов по обращению с ТКО в Дагестане.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, облигации были зарегистрированы ЦБ РФ 3 июня 2024 года. Ранее наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование двух современных объектов размещения в Дагестане в размере 1,845 млрд рублей, пишет newstracker.ru.

Сообщается, что это выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

Заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что компания предоставляет льготные займы за счет средств от размещения облигаций по программе, утверждённой кабмином. Также он заявил, что субсидирование части купонного дохода облигаций замедляет рост тарифов.

Новые объекты размещения будут функционировать в составе современных комплексов по обращению с отходами. С их помощью будут утилизироваться полезные фракции, а так называемые «хвосты» — непригодные для переработки фракции — отправляться на захоронение. Комплексы строятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана в соответствии с подписанными концессионными соглашениями.

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