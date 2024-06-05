РЭО инвестирует деньги от размещения ценных бумаг в строительство КПО в Дагестане

Новые объекты размещения будут функционировать в составе современных комплексов по обращению с отходами. С их помощью будут утилизироваться полезные фракции, а так называемые «хвосты» — непригодные для переработки фракции — отправляться на захоронение. Комплексы строятся в Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана в соответствии с подписанными концессионными соглашениями.