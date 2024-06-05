РЭО рассказал о формировании циклической экономики на форуме «Экология»

Замглавы департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский рассказал о программе РЭО по обучению специалистов. Так, тремя годами ранее компания создала консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, включающий 23 вуза, 15 предприятий, четыре научные организации и два банка.Руководитель департамента информатизации Леонид Исаков представил цифровую экосистему для экологической отрасли. В нее входят система мониторинга с использованием БПЛА, портал «Цифровой РЭО», электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырья (ЭТП), приложение «Уберу», АИС «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») и система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).