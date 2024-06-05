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Posted Вчера, 13:57

Published Вчера, 13:57

Modified Вчера, 13:57

Updated Вчера, 13:57

РЭО рассказал о формировании циклической экономики на форуме «Экология»

РЭО рассказал о формировании циклической экономики на форуме «Экология»

5 июня 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Представители Российского экологического оператора (РЭО) приняли участие в XV Международном форуме «Экология», где поделились результатами реформы отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что для успешного перехода к циклической экономике необходимо охватывать различные направления: от цифровых технологий до подготовки специалистов в смежных областях. Он отметил, что эксперты РЭО на форуме обсудили разработку методологий по декарбонизации полигонов и продвижение зеленых инвестиций, пишет gorod55.ru.

Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев представил новые методологии для реализации климатических проектов в сфере обращения с отходами. Эти методологии помогут собственникам полигонов оформлять проекты по установленным правилам, рассчитывать сокращение выбросов парниковых газов и получать углеродные единицы.

Замглавы департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский рассказал о программе РЭО по обучению специалистов. Так, тремя годами ранее компания создала консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, включающий 23 вуза, 15 предприятий, четыре научные организации и два банка.Руководитель департамента информатизации Леонид Исаков представил цифровую экосистему для экологической отрасли. В нее входят система мониторинга с использованием БПЛА, портал «Цифровой РЭО», электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырья (ЭТП), приложение «Уберу», АИС «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») и система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

#Общество
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