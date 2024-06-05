РЭО: В Томской области появится КПО мощностью 250 000 тонн стоимостью 4,7 млрд

По словам Дениса Буцаева, до конца текущего года в Томской области построят мусоросортировочный объект, у которого мощность переработки составит 250 000 тонн отходов год, а мощность утилизации — 100 000 тонн. Проект оценивается в 4,7 миллиарда рублей. В рамках заключенного соглашения РЭО и региональные власти рассмотрят возможность финансирования строительства со стороны ППК «Российский экологический оператор». Уточняется, что проект реализуется на основе концессионного соглашения.