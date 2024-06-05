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Posted Вчера, 14:53

Published Вчера, 14:53

Modified Вчера, 14:55

Updated Вчера, 14:55

РЭО: В Томской области появится КПО мощностью 250 000 тонн стоимостью 4,7 млрд

РЭО: В Томской области появится КПО мощностью 250 000 тонн стоимостью 4,7 млрд

5 июня 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор и власти Томской области будут сотрудничать в сфере развития инфраструктуры обращения с отходами на территории региона. Соответствующее соглашение было подписано генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и губернатором области Владимиром Мазуром.

Детали проекта стороны обсудили на ПМЭФ-2024, передает prmira.ru.

По словам Дениса Буцаева, до конца текущего года в Томской области построят мусоросортировочный объект, у которого мощность переработки составит 250 000 тонн отходов год, а мощность утилизации — 100 000 тонн. Проект оценивается в 4,7 миллиарда рублей. В рамках заключенного соглашения РЭО и региональные власти рассмотрят возможность финансирования строительства со стороны ППК «Российский экологический оператор». Уточняется, что проект реализуется на основе концессионного соглашения.

В планах концессионера — привлечь льготное финансирование РЭО в размере более четырех миллиардов рублей для строительства объекта.

Губернатор Томской области Владимир Мазур назвал сортировку и переработку ТКО одной из наиболее важных задач, поставленных главой государства. Ее решение позволит сделать шаг к сохранению уникальной природы региона. Российский экологический оператор, обладающий необходимыми компетенциями в этих вопросах, позволит области справиться с этой задачей.

С запуском объекта регион сможет почти в полной мере достичь показателей по 100%-ной обработке отходов и сокращению на 50% объемов захоронения ТКО на полигонах.

Участники встречи также рассмотрели вопрос организации завершения формирования комплексной системы обращения с ТКО в Томской области. Для этого требуется строительство трех объектов обработки отходов малой мощности, а также нескольких вспомогательных предприятий. РЭО поможет региону структурировать данный проект.

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