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Posted Вчера, 14:27

Published Вчера, 14:27

Modified Вчера, 14:27

Updated Вчера, 14:27

Россиянам объяснили, сколько клубники можно съесть за день

5 июня 2024, 14:27
На юге России уже поспели ранние сорта клубники. Но не стоит злоупотреблять этим полезным ягодным фруктом, особенно тем, кто страдает от аллергических реакций. Об этом говорит главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Клубничный сезон продлится примерно до конца июля. При отсутствии противопоказаний взрослым людям можно употреблять 250-300 граммов клубники в день, предупреждает врач, пишет 360.ru.

Клубника богата витаминами С и Е, фолиевой кислотой, каротиноидами, различными минералами, такими как калий, магний, цинк и кремний. В ее составе также есть салицилаты, биофлавоноиды и клетчатка.

Хотя сама клубника не слишком калорийна, это не значит, что ее нужно есть в больших количествах. При чрезмерном потреблении возможны не только проблемы с пищеварением, но и псевдоаллергические реакции.

Людям, страдающим от аллергии, особенно в период обострения заболевания, следует помнить об этом.

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