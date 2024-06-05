Россиянам объяснили, сколько клубники можно съесть за день

Posted Вчера, 14:27
Published Вчера, 14:27
Modified Вчера, 14:27
Updated Вчера, 14:27
Клубничный сезон продлится примерно до конца июля. При отсутствии противопоказаний взрослым людям можно употреблять 250-300 граммов клубники в день, предупреждает врач, пишет 360.ru.
Клубника богата витаминами С и Е, фолиевой кислотой, каротиноидами, различными минералами, такими как калий, магний, цинк и кремний. В ее составе также есть салицилаты, биофлавоноиды и клетчатка.
Хотя сама клубника не слишком калорийна, это не значит, что ее нужно есть в больших количествах. При чрезмерном потреблении возможны не только проблемы с пищеварением, но и псевдоаллергические реакции.
Людям, страдающим от аллергии, особенно в период обострения заболевания, следует помнить об этом.