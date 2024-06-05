Рост числа успешных МСП: 28,5 тыс. компаний вышли на новый уровень

Posted Вчера, 08:44
Published Вчера, 08:44
Modified Вчера, 09:43
Updated Вчера, 09:43
Он также отметил, что из этого числа почти 26 тыс. перешли из микробизнеса в малый бизнес, а 900 микропредприятий — в средний бизнес. 876 компаний выросли за критерии МСП, пишет ТАСС.
Александр Исаевич также рассказал, что, анализируя реестры ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, в РЭО увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более крупные категории бизнеса. Он также указал, что в изучаемом периоде показатели были улучшены на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Так, в целом лидерами среди российских регионов по динамике переходов из малого и среднего бизнеса в более крупные категории стали Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Тамбовская, Магаданская, а также Пензенская области. Многие из этих предприятий в настоящее время работают в следующих сферах: строительство, ресторанный бизнес, доставка еды, а также неспециализированная оптовая торговля.
По отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП лидерами стали Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург, а сразу за ними идут Чукотский автономный округ, Приморский край и Ульяновская область, Воронежская и Новосибирская области.
Наибольший прирост переходов предприятий из микро- в средний бизнес продемонстрировали Чеченская Республика (рост на 500%), Республика Карелия и Ивановская область (по 200%). Также в топ-10 Сахалинская область (+200%), Пермский край (+175%), Тульская область (+167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (во всех прирост 150%).
По темпам роста числа переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» в лидерах Чукотский автономный округ (+350%).
По годовому приросту числа переходов из категории малых предприятий в средние среди всех регионов России первое место занимает Чувашская Республика (+400%), затем идут Хабаровский край (рост на 325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.