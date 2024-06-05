Рост числа успешных МСП: 28,5 тыс. компаний вышли на новый уровень

Александр Исаевич также рассказал, что, анализируя реестры ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, в РЭО увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более крупные категории бизнеса. Он также указал, что в изучаемом периоде показатели были улучшены на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.