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Published Вчера, 08:44

Modified Вчера, 09:43

Updated Вчера, 09:43

Рост числа успешных МСП: 28,5 тыс. компаний вышли на новый уровень

Рост числа успешных МСП: 28,5 тыс. компаний вышли на новый уровень

5 июня 2024, 08:44
Фото: 1MI
В рамках ПМЭФ-2024 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что за прошедший год около 28,5 тыс. малых и средних предприятий перешли в более высокую категорию бизнеса.

Он также отметил, что из этого числа почти 26 тыс. перешли из микробизнеса в малый бизнес, а 900 микропредприятий — в средний бизнес. 876 компаний выросли за критерии МСП, пишет ТАСС.

Александр Исаевич также рассказал, что, анализируя реестры ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, в РЭО увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более крупные категории бизнеса. Он также указал, что в изучаемом периоде показатели были улучшены на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Так, в целом лидерами среди российских регионов по динамике переходов из малого и среднего бизнеса в более крупные категории стали Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Тамбовская, Магаданская, а также Пензенская области. Многие из этих предприятий в настоящее время работают в следующих сферах: строительство, ресторанный бизнес, доставка еды, а также неспециализированная оптовая торговля.

По отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП лидерами стали Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург, а сразу за ними идут Чукотский автономный округ, Приморский край и Ульяновская область, Воронежская и Новосибирская области.

Наибольший прирост переходов предприятий из микро- в средний бизнес продемонстрировали Чеченская Республика (рост на 500%), Республика Карелия и Ивановская область (по 200%). Также в топ-10 Сахалинская область (+200%), Пермский край (+175%), Тульская область (+167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (во всех прирост 150%).

По темпам роста числа переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» в лидерах Чукотский автономный округ (+350%).

По годовому приросту числа переходов из категории малых предприятий в средние среди всех регионов России первое место занимает Чувашская Республика (+400%), затем идут Хабаровский край (рост на 325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.

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