Стало известно о гибели на СВО еще двоих военнослужащих из Прикамья

Posted Вчера, 10:28
Published Вчера, 10:28
Modified Вчера, 10:30
Updated Вчера, 10:30
Стало известно еще о двух жителей Пермского края, погибших на СВО. В селе Черновское сегодня, 5 июня, в 11:00 простились с Дмитрием Михайловым. Он был уроженцем этого села. В пресс-службе администрации Большесосновского округа не раскрывают возраста и подробностей жизни Михайлова до участия в СВО.
В Березниках в эту пятницу, 7 июня, в Культурно-деловом центре (Льва Толстого, 50) простятся с погибшим на СВО Владиславом Елизаровым. Он был рядовым. Гражданская панихида начнется в 11:00, рассказали в пресс-службе администрации города.
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. О погибших военнослужащих в социальных сетях рассказывают администрации округов и районов, а также их родственники. Официальные данные о том, сколько российских военнослужащих погибло на спецоперации, не публикуются более года.