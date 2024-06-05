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Posted Вчера, 10:28

Published Вчера, 10:28

Modified Вчера, 10:30

Updated Вчера, 10:30

Дмитрий Михайлов на коллаже слева.

Стало известно о гибели на СВО еще двоих военнослужащих из Прикамья

5 июня 2024, 10:28
Фото: 1MI; vk.com/club182427418, vk.com/brz_official
Дмитрий Михайлов на коллаже слева.

На СВО погибли Дмитрий Михайлов и Владислав Елизаров из Пермского края

Прощание с одним из мужчин состоится в этот четверг.

Стало известно еще о двух жителей Пермского края, погибших на СВО. В селе Черновское сегодня, 5 июня, в 11:00 простились с Дмитрием Михайловым. Он был уроженцем этого села. В пресс-службе администрации Большесосновского округа не раскрывают возраста и подробностей жизни Михайлова до участия в СВО.

В Березниках в эту пятницу, 7 июня, в Культурно-деловом центре (Льва Толстого, 50) простятся с погибшим на СВО Владиславом Елизаровым. Он был рядовым. Гражданская панихида начнется в 11:00, рассказали в пресс-службе администрации города.

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. О погибших военнослужащих в социальных сетях рассказывают администрации округов и районов, а также их родственники. Официальные данные о том, сколько российских военнослужащих погибло на спецоперации, не публикуются более года.

#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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