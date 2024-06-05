Стало известно о гибели на СВО еще двоих военнослужащих из Прикамья

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. О погибших военнослужащих в социальных сетях рассказывают администрации округов и районов, а также их родственники. Официальные данные о том, сколько российских военнослужащих погибло на спецоперации, не публикуются более года.