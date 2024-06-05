В 2024 году за нарушение комендантского часа в Перми задержаны более 200 подростков

Posted Вчера, 02:38
Published Вчера, 02:38
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Updated Вчера, 02:41
С начала 2024 года за нарушение комендантского часа в Перми патрульными были задержаны 204 подростка, 19 из которых были пойманы в мае. Об этом сообщило издание «Вкурсе.ру» со ссылкой на данные УМВД по Перми.
Летний период комендантского часа начал действовать в начале мая — школьникам до 16 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23:00 до 6:00. Ограничения введены до 30 сентября. Зимний период начинается 1 октября, а заканчивается 30 апреля. В этот период подросткам запрещается выходить на улицу без взрослых с 22:00.
В прошлом году комендантский час нарушили 458 подростков. Ответственность за правонарушение несовершеннолетних в этом случае лежит на родителях. Им грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.