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Posted Вчера, 05:30

Published Вчера, 05:30

Modified Вчера, 05:30

Updated Вчера, 05:30

В Госдуму внесут проект закона о «честной цене»

5 июня 2024, 05:30
Сегодня в Государственную Думу будет представлен законопроект о «честной цене». Инициатором проекта является депутат Борис Чернышов. Закон предполагает, что российские продавцы будут обязаны указывать на ценниках информацию о стоимости товара за единицу измерения, такую как килограмм или литр.

Чернышов подчеркнул, что при разработке новой версии проекта были учтены все замечания правительства, депутатов и граждан. Суть проекта осталась неизменной после внесенных изменений, передало издание regions.ru.

Если закон будет принят, правительство получит право утверждать список товаров, на которые будет распространяться новая норма.

Депутат отметил, что производители часто уменьшают объем или вес товара, оставляя размер упаковки неизменным, чтобы увеличить объем продаж и рентабельность. Предложенный Чернышовым закон направлен на борьбу с этой практикой.

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