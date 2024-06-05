В Госдуму внесут проект закона о «честной цене»

Сегодня в Государственную Думу будет представлен законопроект о «честной цене». Инициатором проекта является депутат Борис Чернышов. Закон предполагает, что российские продавцы будут обязаны указывать на ценниках информацию о стоимости товара за единицу измерения, такую как килограмм или литр.