В Гремячинске прокуратура заставила госкомпанию выплатить полмиллиона семье

Posted Вчера, 15:17
Published Вчера, 15:17
Modified Вчера, 15:18
Updated Вчера, 15:18
Прокуратура Гремячинска провела проверку после обращения многодетной семьи в связи с отказом в предоставлении мер государственной поддержки погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Подробности сообщают в прокуратуре региона.
После приобретения квартиры с помощью ипотечного кредита, заявительница, обладая необходимым статусом, решила воспользоваться мерами соцподдержки. Она обратилась за выплатой в АО «ДОМ.РФ».
Финансовая организация отказала женщине в предоставлении господдержки, сославшись на то обстоятельство, что данная недвижимость ранее участвовала в сделках иных кредиторов, которым ранее оказывалась аналогичная помощь. Также в госкомпании сочли, что существует высокий риск нецелевого использования средств господдержки.
По итогам проверки прокурором руководителю акционерного общества внесено представление, которое было удовлетворено. Сейчас организация выплатила семье 450 тыс. рублей, которые учтены в счет погашения ипотеки многодетной семьи.