В Гремячинске прокуратура заставила госкомпанию выплатить полмиллиона семье

Финансовая организация отказала женщине в предоставлении господдержки, сославшись на то обстоятельство, что данная недвижимость ранее участвовала в сделках иных кредиторов, которым ранее оказывалась аналогичная помощь. Также в госкомпании сочли, что существует высокий риск нецелевого использования средств господдержки.