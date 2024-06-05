В конкурсе «Миссис Россия» за победу поборются участницы из Лысьвы и Чайковского

Posted Вчера, 11:16
Published Вчера, 11:16
Modified Вчера, 11:33
Updated Вчера, 11:33
Две уроженки Пермского края заявились на участие во всероссийском конкурсе «Миссис Россия». Это Дарья Суркова из Чайковского и Елена Мальцева из Лысьвы. Всего в конкурсе участвуют 119 россиянок, сейчас на сайте открыто народное голосование.
Сейчас Дарья Суркова проживает в Екатеринбурге, у нее есть трое детей — две девочки и мальчик. «Я хочу в этот раз не молчать о своем проявлении. Хочу заявить, что еду представлять свой город. Мне давали выбрать: край или город. Я выбрала представлять город. Потому что здесь точно своя. От обожаемой до не желаемой», — написала в соцсети «ВКонтакте» в начале февраля Елена Мальцева. У нее две дочери.
Всероссийский конкурс «Миссис Россия» (Missis World Russia) проходит в Москве с 31 мая по 5 июня включительно. Участвовать в нем могут замужние женщины в возрасте от 18 до 60 лет, наличие детей приветствуется. Победительница поедет представлять Россию на международном финале конкурса Missis World в США. На время ношения титула она будет участвовать в благотворительных, патронатных, культурных мероприятиях.