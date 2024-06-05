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Posted Вчера, 11:16

Published Вчера, 11:16

Modified Вчера, 11:33

Updated Вчера, 11:33

Дарья Суркова — слева.

В конкурсе «Миссис Россия» за победу поборются участницы из Лысьвы и Чайковского

5 июня 2024, 11:16
Фото: личные страницы участниц конкурса в соцсетях
Дарья Суркова — слева.

В конкурсе «Миссис Россия» участвуют уроженки Лысьвы и Чайковского

Победительница поедет представлять Россию на международном финале конкурса Missis World.

Две уроженки Пермского края заявились на участие во всероссийском конкурсе «Миссис Россия». Это Дарья Суркова из Чайковского и Елена Мальцева из Лысьвы. Всего в конкурсе участвуют 119 россиянок, сейчас на сайте открыто народное голосование.

Сейчас Дарья Суркова проживает в Екатеринбурге, у нее есть трое детей — две девочки и мальчик. «Я хочу в этот раз не молчать о своем проявлении. Хочу заявить, что еду представлять свой город. Мне давали выбрать: край или город. Я выбрала представлять город. Потому что здесь точно своя. От обожаемой до не желаемой», — написала в соцсети «ВКонтакте» в начале февраля Елена Мальцева. У нее две дочери.

Всероссийский конкурс «Миссис Россия» (Missis World Russia) проходит в Москве с 31 мая по 5 июня включительно. Участвовать в нем могут замужние женщины в возрасте от 18 до 60 лет, наличие детей приветствуется. Победительница поедет представлять Россию на международном финале конкурса Missis World в США. На время ношения титула она будет участвовать в благотворительных, патронатных, культурных мероприятиях.

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#Общество#Конкурс#Лысьва#Чайковский#Конкурс красоты
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