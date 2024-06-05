В конкурсе «Миссис Россия» за победу поборются участницы из Лысьвы и Чайковского

Сейчас Дарья Суркова проживает в Екатеринбурге, у нее есть трое детей — две девочки и мальчик. «Я хочу в этот раз не молчать о своем проявлении. Хочу заявить, что еду представлять свой город. Мне давали выбрать: край или город. Я выбрала представлять город. Потому что здесь точно своя. От обожаемой до не желаемой», — написала в соцсети «ВКонтакте» в начале февраля Елена Мальцева. У нее две дочери.