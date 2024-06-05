properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Вчера, 13:28

Published Вчера, 13:28

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

В Прикамье похоронят погибшего в ходе СВО Василия Федосеева

В Косе завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

5 июня 2024, 13:28
Фото: ВКонтакте/Администрация Косинского округа

В Прикамье похоронят погибшего в ходе СВО Василия Федосеева

Мужчина заключил контракт с минобороны в сентябре 2023 года

В Косе завтра, 6 июня, простятся с погибшим в ходе СВО земляком Василием Федосеевым. В момент гибели военнослужащему было 44 года, сообщает местная администрация в официальном паблике.

Василий Федосеев заключил контракт в сентябре 2023 года. Службу проходил в должности водителя-электрика отделения связи взвода связи мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады. Погиб 17 апреля. Подробности гибели не сообщаются.

Прощание с Василием Федосеевым Александровичем будет проходить завтра, 6 июня, в деревне Абрамово, ул. Ленина, дом 171 до 14:00.

Траурный митинг состоится 6 июня в 14:30 на площади КДЦ с. Коса.

Читайте также:
Стало известно о гибели на СВО еще двоих военнослужащих из ПрикамьяДочь осталась без отца. В Кудымкарском округе простятся с погибшим на СВО бойцомВ Чусовом простились с погибшими на СВО рядовым и младшим лейтенантом
#Военная операция на Украине#Сво
Подпишитесь
Экс-начальник управления автодорог Прикамья остается под арестом
Сегодня, 12:43
Пушкин был блондином. И другие шокирующие факты о великом поэте в день его рождения
Сегодня, 11:34
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
Сегодня, 10:48
В Прикамье завершается расследование уголовного дела о вымогательстве
Сегодня, 08:04
Надежда Агишева может вернуться в Пермскую городскую Думу
Сегодня, 09:39
Кунгурского наркодилера «из СССР» отправили на 13 лет в колонию строго режима
Сегодня, 09:06
"