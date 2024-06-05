В Косе завтра простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Posted Вчера, 13:28
Published Вчера, 13:28
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Косе завтра, 6 июня, простятся с погибшим в ходе СВО земляком Василием Федосеевым. В момент гибели военнослужащему было 44 года, сообщает местная администрация в официальном паблике.
Василий Федосеев заключил контракт в сентябре 2023 года. Службу проходил в должности водителя-электрика отделения связи взвода связи мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады. Погиб 17 апреля. Подробности гибели не сообщаются.
Прощание с Василием Федосеевым Александровичем будет проходить завтра, 6 июня, в деревне Абрамово, ул. Ленина, дом 171 до 14:00.
Траурный митинг состоится 6 июня в 14:30 на площади КДЦ с. Коса.