В Краснокамском округе уже неделю горит мусорный полигон

Мусорный полигон существует более 20 лет и давно переполнен, его хотели закрыть, но внезапно продлили работу ещё на 5 лет, отмечают в группе «ЧП ДТП Пермь». По словам автора поста, жители деревни опасаются, что огонь перекинется на жилые постройки.