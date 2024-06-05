В Краснокамском округе уже неделю горит мусорный полигон

Posted Вчера, 13:06
Published Вчера, 13:06
Modified Вчера, 13:07
Updated Вчера, 13:07
Жители деревни Мишкино Краснокамского городского округа сообщают соцсетях об уже неделю горящем мусорном полигоне, расположенном примерно в 500 метрах от их деревни.
Мусорный полигон существует более 20 лет и давно переполнен, его хотели закрыть, но внезапно продлили работу ещё на 5 лет, отмечают в группе «ЧП ДТП Пермь». По словам автора поста, жители деревни опасаются, что огонь перекинется на жилые постройки.
В то же время в краевом МЧС сообщают, что обращений по поводу пожара на данном мусорном полигоне к ним не поступало.