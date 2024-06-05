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Posted Вчера, 13:06

Published Вчера, 13:06

Modified Вчера, 13:07

Updated Вчера, 13:07

В Краснокамском округе уже неделю горит мусорный полигон

В Краснокамском округе уже неделю горит мусорный полигон

5 июня 2024, 13:06
Фото: ВКонтакте/ЧП ДТП Пермь
В краевом МЧС говорят, что обращений не поступало.

Жители деревни Мишкино Краснокамского городского округа сообщают соцсетях об уже неделю горящем мусорном полигоне, расположенном примерно в 500 метрах от их деревни.

Мусорный полигон существует более 20 лет и давно переполнен, его хотели закрыть, но внезапно продлили работу ещё на 5 лет, отмечают в группе «ЧП ДТП Пермь». По словам автора поста, жители деревни опасаются, что огонь перекинется на жилые постройки.

В то же время в краевом МЧС сообщают, что обращений по поводу пожара на данном мусорном полигоне к ним не поступало.

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#Происшествия#Краснокамск#Пожар
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