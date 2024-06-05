В мае в Перми родились почти тысяча малышей

Posted Вчера, 06:11
Published Вчера, 06:11
Modified Вчера, 06:12
Updated Вчера, 06:12
В мае в Перми родилось 970 малышей: 497 мальчиков и 473 девочки. Из них 15 двоен, сообщают в управлении ЗАГС администрации города.
Всего в мае было оформлено 3 495 актов гражданского состояния по всем видам, что на 367 актов больше, чем в мае 2023 года.
В городе родилось 970 малышей, что на 9% больше, чем в мае 2023 года. Это 497 мальчиков и 473 девочки. Было зарегистрировано на одну двойню больше, чем в аналогичном периоде 2023 года — 15 и 14 соответственно. В Дзержинском, Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном районе — две, в Орджоникидзевском — одна. За месяц заключили брак 438 пар.
Составлено 138 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2023 года была зарегистрирована 101 такая запись.