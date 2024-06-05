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Posted Вчера, 06:11

Published Вчера, 06:11

Modified Вчера, 06:12

Updated Вчера, 06:12

В мае в Перми родились 497 мальчиков и 473 девочки

В мае в Перми родились почти тысяча малышей

5 июня 2024, 06:11
Фото: 1MI

В мае в Перми родились 497 мальчиков и 473 девочки

Зафиксировано 15 двоен.

В мае в Перми родилось 970 малышей: 497 мальчиков и 473 девочки. Из них 15 двоен, сообщают в управлении ЗАГС администрации города.

Всего в мае было оформлено 3 495 актов гражданского состояния по всем видам, что на 367 актов больше, чем в мае 2023 года.

В городе родилось 970 малышей, что на 9% больше, чем в мае 2023 года. Это 497 мальчиков и 473 девочки. Было зарегистрировано на одну двойню больше, чем в аналогичном периоде 2023 года — 15 и 14 соответственно. В Дзержинском, Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном районе — две, в Орджоникидзевском — одна. За месяц заключили брак 438 пар.

Составлено 138 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2023 года была зарегистрирована 101 такая запись.

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#Пермь#Загс#Статистика ЗАГС
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