В мае в Перми родились почти тысяча малышей

В городе родилось 970 малышей, что на 9% больше, чем в мае 2023 года. Это 497 мальчиков и 473 девочки. Было зарегистрировано на одну двойню больше, чем в аналогичном периоде 2023 года — 15 и 14 соответственно. В Дзержинском, Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах зарегистрировано по три двойни, в Индустриальном районе — две, в Орджоникидзевском — одна. За месяц заключили брак 438 пар.