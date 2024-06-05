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Posted Вчера, 08:18

Published Вчера, 08:18

Modified Вчера, 09:18

Updated Вчера, 09:18

В мэрии Перми прокомментировали отсутствие кондиционеров в автобусах №72

В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах №72 нет и не будет кондиционеров

5 июня 2024, 08:18
Фото: properm.ru

В мэрии Перми прокомментировали отсутствие кондиционеров в автобусах №72

Маршрут №72 действует на время перекрытия улицы Карпинского — ее ремонт начался в мае.

Пермяки жалуются на неработающие кондиционеры в автобусе временного маршрута №72 «ТРЦ „Планета“ — ЦУМ». Вчера вечером, 4 июня, корреспондент Properm.ru убедилась в этом, проехав в сторону «Планеты». Хотя в салоне автобуса было не очень много пассажиров, кондиционер не работал, а приоткрытые окна ситуацию не меняли.

Корреспондент рассказала о ситуации в комментариях к посту в официальном Telegram-канале администрации Перми. Сегодня, 5 июня, ей ответили: «Маршрут №72 временный. На нём нет специальных требований к работе кондиционера и принудить перевозчика его установить, к сожалению, нельзя».

Properm.ru вспомнили, что в Пермском крае до сих пор регистрируются случаи заражения коронавирусом. По данным портала Объясняем.рф, за неделю с 27 мая по 2 июня выявлено 702 заболевших в Прикамье, а неделей ранее — 552 пациента. В рекомендациях Главного санитарного врача от 23 декабря 2020 года сказано следующее:

«В целях предупреждения распространения инфекционных болезней рекомендуется проводить в транспортных средствах следующие мероприятия, в том числе:

  • проветривание транспортных средств в пути следования подвижного состава и обеззараживание рециркуляционного воздуха, поступающего в салон транспортного средства через системы вентиляции и кондиционирования, в целях профилактики бактериальных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем».

То есть, для профилактики заражения коронавирусом и другими инфекциями, воздух в автобусе должен циркулировать, однако на автобусном маршруте №72 этого не происходило. При этом стоимость проезда, как и везде, составляет 37 рублей (при оплате проездными — дешевле).

После публикации поста Properm.ru на тему духоты в автобусе, читательница сообщила о похожей проблеме. «Все автобусы маршрута №77. Там, где большая накопительная площадка и в передней части салона шесть кресел ездят с работающей печкой. Духота неимоверная». Маршрут 77 является самым протяженным в Перми — он едет от микрорайона Левшино до ул. Мильчакова. По словам пермячки, перевозчик, ООО «Автомиг» не отвечал на звонки, а до МКУ «Гортранс» она не дозвонилась.

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