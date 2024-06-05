В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах №72 нет и не будет кондиционеров

После публикации поста Properm.ru на тему духоты в автобусе, читательница сообщила о похожей проблеме. «Все автобусы маршрута №77. Там, где большая накопительная площадка и в передней части салона шесть кресел ездят с работающей печкой. Духота неимоверная». Маршрут 77 является самым протяженным в Перми — он едет от микрорайона Левшино до ул. Мильчакова. По словам пермячки, перевозчик, ООО «Автомиг» не отвечал на звонки, а до МКУ «Гортранс» она не дозвонилась.